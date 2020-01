Ana Bárbara dedica emotivo mensaje de cumpleaños a la hija de Mariana Levi

“Cuando te conocí supe desde ese momento que te amaría”, así celebró la cantante los 18 años de Paula Levi

Poco tiempo después de la muerte de Mariana Levy, su viudo, José María Fernández “El Pirru” inició una relación sentimental con la cantante Ana Bárbara, causando gran polémica y desacuerdos con Talina Fernández, pero para sorpresa de todos, la cantante ocupó un lugar importante en la vida de Paula y José Emilio, hijos de la fallecida actriz.

Por medio de un conmovedor mensaje publicado en su perfil oficial de Instagram, Ana Bárbara dedicó unas palabras a Paula, quien hoy celebra 18 años de vida.

“Mi amor de mi vida un día como hoy hace 18 años llegaste para iluminar el mundo de los que te esperaban incluida y sin darme cuenta estaba tu maye, aunque no me percaté de tu llegada, pues no sabía que venías, pero cuando te conocí supe desde ese momento que te amaría. Celebro por lo alto que llegaste, bendigo con todo mi corazón tu vida tu luz tu alegría, te ama mamá y tienes mi amor para siempre. Felicidades por tu cumpleaños y eres mi niña.” Escribió la cantante grupera junto a una fotografía en las que se le ve posando a lado de la festejada.

Cabe recordar que hace unos días, Talina Fernández, abuela de Paula y José Emilio, reconoció que Ana Bárbara es la mejor madrastra que sus nietos pudieron tener, pues ha estado al pendiente de cada necesidad de ellos, incluso los llevaba al dentista y a todas sus actividades.

“Ana Bárbara, sabes que te adoro, a tu mamá también, a tus hermanas, pero sí, nos taponeó la boca porque quizá al principio y muy cerca de la muerte de mi hija como que nos rebelábamos que Pirru ya tuviera novia”, expresó frente a las cámaras del programa ‘De primera mano’.