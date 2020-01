Chocan 15 autos en El Bronx por nevada

Acusan que la vialidad no tenía sal esparcida

La nieve de este sábado cambió la rutina de los neoyorquinos, muchos de los cuales compartieron imágenes en redes sociales de la “alfombra blanca”, pero otros padecieron el clima, como 15 automovilistas que chocaron en El Bronx.

Al menos ocho personas resultaron heridas por los aparatosos impactos, pero por fortuna sus vidas no peligran, según reportes de The New York Post.

Los hechos ocurrieron en Bronx River Parkway cerca de la calle 233 Este, aproximadamente a la 1:30 p.m., reportó el Departamento de Policía de Nueva York.

Algunos reportes señalan que las carreteras no tenían sal, como ocurre en temporada de nieve, lo que provocó el accidente múltiple.

Aunque seis de los heridos están graves sus heridas no son mortales y son atendidos en el Centro Médico Jacobi.

Debido al percance, el tráfico en la zona se complicó durante varias horas. La nieve continuó cayendo durante la tarde-noche.