Demanda a la DEA por confiscarle $82,373 dólares. Eran sus ahorros de toda la vida

El hombre solamente quería que su hija le ayudara a abrir una cuenta de banco

Foto: Institute of Justicie / Cortesía

Un hombre de Pennsylvania se enfrenta al gobierno federal en los tribunales después de que le confiscaran $82,373 dólares.

De acuerdo con Institute of Justice, Terrence Rolin, de 79 años, y su hija Rebecca Brown encabezan una demanda colectiva a la DEA y la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) por confiscar grandes cantidades de dinero sin evidencia de que se haya cometido un crimen.

La historia se remonta a agosto cuando Brown visitó a su familia en Pittsburg. Rolin, un jubilado de la industria ferroviaria, se había mudado a un apartamento por lo que no se sentía seguro de conservar sus ahorros en efectivo tal y como lo hacia en el sótano de su vieja casa. El hombre tenía la vieja costumbre de tener los ahorros consigo y no en una cuenta de banco como lo hace la mayoría en la actualidad.

Relacionado: La DEA y otras agencias detienen al presunto patrón de Los Trinitarios en Brooklyn

El padre comentó la situación a su hija, quien ofreció abrir una cuenta de banco compartida. El problema es que su viaje de regreso a Boston era temprano en la mañana de un lunes, por lo que no podía ir a un banco en Pittsburg.

Brown decidió llevar el efectivo consigo al aeropuerto después de confirmar en el sitio web de TSA que era legal llevar esa suma en vuelos nacionales. La mujer fue cuestionada por agentes de TSA al pasar por la seguridad, pero al contar la historia de los ahorros de su padre se le permitió seguir adelante.

Sin embargo, policías estatales y funcionarios de la DEA se acercaron a la mujer poco antes del abordaje. Los agentes llamaron al padre, pero su versión no los satisfizo por lo que decidieron confiscar el dinero.

El asunto parecía ser algo temporal, pero la DEA envió una carta a Rolin en donde informaba que el dinero sería confiscado permanentemente bajo el recurso de “confiscación civil”, un proceso que permite a las autoridades tomar el dinero sin condenar a nadie por un delito.

Relacionado: Detienen a extestigo protegido de la DEA, ahora colaboraba con el Cártel del Noreste

“Mi padre y sus padres trabajaron duro por este dinero, y el gobierno no debería poder meter la mano en su bolsillo y llevárselo “, dijo Rebecca Brown en el comunicado de Institute of Justice. “No hicimos nada malo y no hemos sido acusados de ningún delito, sin embargo, la DEA está tratando de tomar los ahorros de mi padre. Sus ahorros deberían ser devueltos de inmediato, y el gobierno debería dejar de tomar dinero de los estadounidenses que están haciendo algo completamente legal”.

El caso de Rolin es solamente el más destacado de la demanda colectiva. Los abogados pretenden acabar con la práctica de la DEA de confiscar sumas mayores a $5,000 dólares por el hecho de considerarlas sospechosas. La demanda dice que es una violación a la cuarta enmienda.

La organización ya ha ganado demandas similares contra la DEA por confiscar grandes cantidades de efectivo a personas que no han cometido crímenes.

Rolin tenía destinados los ahorros para reparar un tractor, un tratamiento dental, entre otras necesidad.