¡Nueva Águila! Miguel Herrera debuta a Haret Ortega en el primer juego del Clausura 2020

Tiene solo 19 años y ya sabe qué es jugar en primera división

Este sábado, el América comenzó su participación en el Clausura 2020 no solo con una victoria ante Tigres, sino con un gran descubrimiento, ya que tras un malestar estomacal que atacó a Bruno Valdez, Miguel Herrera decidió debutar al defensa central mexicano Haret Ortega, quien tuvo una destacada participación en el partido, pero ¿quién es Haret Ortega?

Haret Ortega es un defensa mexicano de 19 años, en 2017 fue parte de la Selección Nacional sub 17 que ganó el Campeonato sub 17 de la Concacaf. También fue convocado al Mundial sub 17 de la India en el mismo año, pero no tuvo participación en ningún partido.

Haret Ortega ya había jugado antes con el América en un partido amistoso el 24 de junio de 2018 ante los Xolos de Tijuana, sin embargo, el juego de hoy marcó su debut en el máximo circuito del futbol mexicano y por su destacada actuación, seguramente no será su última participación en el torneo.

¿Será este el nacimiento de un nuevo Edson Álvarez? El tiempo lo dirá.