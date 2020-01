Conoce a la única persona que Myrka Dellanos no pudo entrevistar

View this post on Instagram

Comenzando el 2020 con toda la expectativa de un año lleno de luz y tal vez un poco de escarcha que nunca viene mal cierto? 😉 Que bueno que Papá Dios nos regala nuevos comienzos! Cada década, cada año, cada mes, cada día! Es todo un regalo. Vamos a tratar cada momento como un regalo divino porque lo es. Este momento jamás regresará! • Starting off 2020 with so much expectation for a year full of light and lots of sparkles! 🤗 I’m so grateful to know that our Father in heaven gifts us with new beginnings so often. Each decade, each year, each new month, every new day is a gift from above. Let’s treat it as such! This moment you are in right now will never return so live it up! • Dress: @Houseofcb Smile: @BellaFamilyDental