La pesadilla del ‘Chucky’ Lozano: algunos ya lo tachan de fracaso en Italia

El tiempo pasa y la afición napolitana empieza a perder la paciencia con el mexicano

El ‘Chucky’ Lozano está afrontando el momento más oscuro de su carrera: de estar destinado a ser una de las grandes promesas del fútbol europeo a estar comiendo banca en un equipo en crisis y en el que ya varios lo llaman ‘un fracaso’.

¡Minutos para Chucky Lozano! 🇲🇽 El mexicano entra a la cancha a los 63' con el Napoli perdiendo el partido ante Fiorentina.#SerieAxESPN 🇮🇹 pic.twitter.com/bpVFm5p9ka — ESPN.com.mx (@ESPNmx) January 18, 2020

La afición en Italia es tan apasionada como poco paciente, la altísima expectativa que rodeó el fichaje de Lozano con el Napoli ahora está pasando factura y está poniendo en una situación cero favorable para desempeñarse en el equipo o, en el peor de los casos, salir cuanto antes.

Desde que Gennaro Gattuso dejó claro que Hirving “Chucky” Lozano tendría un rol como suplente, se ganó varios enemigos desde Méxicohttps://t.co/qlZtlN6GcM — Sopitas (@sopitas) January 19, 2020

Aquí, la frialdad de los números que no hacen más que hacerle la loza más complicada al ‘Chucky’, una presión que no ha estado acostumbrado a sufrir en su pasado com jugador:

Lozano firmó contrato por cinco temporadas, y 4.5 millones de euros al año, bastante alto para la Serie A, además, el equipo italiano le pagó la cláusula de rescisión al PSV: 42 millones de euros, la más cara en la historia del club y por si todo esto fuera poco, el Napoli le puso una cláusula de rescisión de más de 100 millones de euros. Altísima para un futbolista que juega tan poco.

Y claro, lo más dramático es la poca confianza que su nuevo entrenador, Genaro Gatusso le ha tenido al mexicano quien juega ‘minutos basura’ y de quien incluso ha dicho que falta educar las piernas para trascender en el Calcio.