¡Un auto! El increíble regalo de cumpleaños de Carlos Ponce a sus hijas

View this post on Instagram

#SORPRESA!!! FIRST CAR. . Hay momentos en la vida de un padre que te llenan por completo.. este es sin duda uno de ellos. @sappicshots @poncesienna Son mi bendición. You are my blessing! Gracias @d_mrod @1sourceauto por tu complicidad… #CUIDADO!! Gemelas al timón (volante)