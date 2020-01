“América no me necesita”: Jonathan dos Santos descarta fichaje con las Águilas

Jona ama a las Águilas, pero no se ve jugando con el equipo de Coapa

Tras la salida de Guido Rodríguez del América, las Águilas comenzaron la búsqueda de un mediocampista que cubriera el lugar que dejó vacante el argentino y uno de los nombres que sonaron fue el de Jonathan dos Santos, pero él no se ve en Coapa.

En una entrevista para ESPN, dos Santos dejó claro que en el América no lo necesitan porque pueden contratar a cualquier jugador: “América es el América, puede fichar a cualquier jugador, no me va a necesitar, no creo que me necesite en un futuro, tiene grandísimos jugadores hoy en día y podrá fichar al que quiera”

Jonathan dos Santos no se ve en América y espera retirarse en el #LAGalaxy 🧐👇https://t.co/KPVWFHMIvk — Futbol Picante (@futpicante) January 21, 2020

El menor de los dos Santos también dijo que su llegada al América fue un rumor de los medios pues él está muy cómodo en el Galaxy e incluso piensa retirarse ahí. “Especulaciones de la prensa, todos saben que el club de mis sueños es el América, mi hermano está ahí, mi papá estuvo ahí, es uno de los equipos que me gustaría jugar, pero tengo contrato vigente con Los Ángeles y ojalá me retire aquí porque estoy feliz acá”.

Robert Piris da Motta, Nicolás Acevedo, Lucas Biglia del Milán e Iván Marcone del Boca Juniors han sonado para llegar al América para reemplazar a Guido Rodríguez, pero por ahora no hay nada seguro.