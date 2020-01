Así fue el duro proceso de transformación de Karla Sofía Gascón

View this post on Instagram

Sorpresa!!! Nuevo look Harley.😉 Les reto a que alguien me muestre una sola imagen que yo haya publicado donde se pueda afirmar al cien por cien que soy una niña, un gato espeluchado o un extraterrestre. El otro día alguien dijo lo más coherente que nadie me ha dicho hasta ahora, "no entiendo nada de tu vida". Eso es lo correcto porque yo no he dado explicaciones sobre ella a nadie, son los demás los que hablan, los que especulan y los que interpretan mis textos y mis fotografías. Cuando quiera dar explicaciones sobre lo que hago o dejo de hacer entonces se sabrá algo de lo que hago o dejo de hacer, mientras tanto solo se puede seguir elucubrando sobre si soy el hada madrina de los bosques o el ogro de la montaña. Yo voto por una mezcla entre ogro y hada, pero oye, lo mismo pierdo. 😱😘😘😘