Chivas desea que Víctor Guzmán regrese cuando se resuelva su caso de doping

El jugador está a la espera de que abra la muestra B

A pesar de que fue separado de las Chivas por dar positivo en una prueba antidoping, el mediocampista Víctor Guzmán no tiene las puertas cerradas en el Rebaño Sagrado, pues el presidente del equipo, Amaury Vergara, reconoció que podría volver en caso de que se muestre su inocencia luego de conocer los resultados de la prueba B.

Aún se sabe la fecha exacta en la que Guzmán conocerá la resolución final, sin embargo, el hijo de Jorge Vergara señaló en entrevista con El Informador, que estará al pendiente de todo lo que ocurra. ‘‘No lo sé en tiempos, pero en caso de salir favorable hacia él por supuesto que es un candidato a volver.Honestamente lo queremos apoyar desde donde podemos para que el jugador regrese lo más pronto posible a jugar futbol, sería una lástima que estuviera fuera de las canchas. Es un gran jugador, un gran talento y una vez que salgan los resultados de su investigación ya haremos de conocimiento de todos cual es la postura de Chivas ante un posible regreso”, dijo Amaury Vergara.

El mismo directivo, quien se encargó de contratar a Ricardo Peláez como presidente deportivo, con la intención de cambiar la cara de las Chivas, se manifestó sobre lo sorpresivo que fue conocer esta noticia. “Nos cae, no sólo a mí a todos en la institución, es una sorpresa, no puedo mentirlo, nos cae de sorpresa, es algo que no esperábamos que sucediera, sobre todo después de una gran pretemporada, de un jugador que se incorporó muy rápido al equipo, un jugador que regresa a casa, había muchos factores muy virtuosos de esta operación y a la hora que sucede esto sí nos sorprende, pero al mismo tiempo somos un equipo de alto rendimiento, de alta adaptabilidad, no estamos extrañados del futbol, es cambiante, hay sorpresas y es algo muy natural de este negocio y estamos comprometidos a adaptarnos a su ausencia”, sentenció Vergara.

Habrá que esperar los resultados de la prueba B para saber cuál será la determinación que tomarán las Chivas con Víctor Guzmán.