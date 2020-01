Los vegetales congelados son tan saludables como los frescos

Los vegetales son congelados durante su punto de mayor calidad,

Existen una infinidad de mitos populares que rodean a los vegetales congelados. El principal es aquel que refiere que han perdido sus nutrientes, no son de buena calidad y tampoco saludables.

Revelaremos cuál es la verdad sobre nutrientes de las frutas y verduras congeladas y los beneficios que tienen.

Conservan su valor nutritivo y algunas llegan a superar a las frescas

El proceso de congelamiento no destruye los nutrientes. Estudios han demostrado que frutas y verduras congeladas conservan sus vitaminas, minerales y antioxidantes. Incluso hubo algunas que mostraron niveles más altos que las frescas.

De acuerdo a una publicación del Journal of Agricultural and Food Chemistry, se analizaron alimentos como maíz, zanahorias, brócoli, espinacas, guisantes, judías verdes, fresas y arándanos, congelados y frescos. No se encontraron diferencias significativas entre los dos métodos de almacenamiento.

En general, el contenido de vitaminas de los productos congelados fue comparable y ocasionalmente mayor que el de sus contrapartes frescas.

Se encuentran “en su punto”

Entre la cosecha, el empaque, el transporte y que ha permanecido durante varios días en estantes o refrigeradores, un vegetal podría haberse estropeado o ya no estar tan fresco y en su mejor momento al consumirlo.

En cambio, de acuerdo al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, si el alimento es congelado durante su punto de mayor calidad, entonces este alimento descongelado tendrá mejor sabor que uno que fue congelado al final de su punto de calidad.

Puedes consumirlos fuera de temporada

Otra ventaja que ofrecen los vegetales congelados es que puedes disfrutar de ellos en cualquier día del año, sin importar no sea su temporada de cosecha. Ya sea que los hayas congelado en casa o los compres en el supermercado.

Son más baratos

Si lo que buscas es una fruta o verdura fresca que no se está cosechando cerca de tu ciudad, puede tener un precio más elevado de lo que generalmente cuesta.

El obtenerlo congelado puede ser una opción de ahorro y con los mismo beneficios nutritivos.

Sin desperdicios

El tener alimentos congelados es una buena forma de conservar tus alimentos.

No tienes que botar a la basura frutas y verduras porque no cocinaste todas y se echaron a perder en unos días. Puedes usar una parte y el resto, congelar cuando aún están en su punto.

El abastecerse de vegetales congelados también te hace ahorrar tiempo, no tienes que ir al mercado cuando los necesitas, los tienes a la mano

Reduce los tiempos de cocinar. Los productos congelados ya vienen lavados y picados. Si los productos fueron escaldados, también conservan sus nutrientes y el tiempo de cocción será mínimo.

Revisa las etiquetas

Los vegetales congelados son procesados mínimamente, un proceso necesario para aumentar la conservación y eliminar bacterias que pudieran ocasionar enfermedades a consumidores. A diferencia de los altamente procesados no deben de contar con aditivos como grasas o azúcares.

