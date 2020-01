América registra a jugador proveniente de la Bundesliga… ¡pero no jugará con el primer equipo!

“Es algo descabellado que un mexicano no pueda jugar en México como mexicano, porque le nació en México y me parece que no está bien que ni pueda ser registrado así”

–@MiguelHerreraDT sobre la situación del joven Adrián Goransch. #ClubAmérica pic.twitter.com/7XLgcUBBNK

— Cancha Azulcrema 📸 (@CanchaAzulcrema) January 23, 2020