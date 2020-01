Así se deshace de las verrugas Adamari López

A través de su cuenta de Facebook la estrella de Telemundo compartió un vídeo con todo el tratamiento

Adamari López es una de las pocas celebridades que comparte a través de Instagram todos los tratamientos de belleza a los que se somete, y que además muestra paso a paso cada uno de los cuidados que tiene sobre su piel.

A través de sus historias de Instagram la puertorriqueña expuso que ella, como cualquier otra persona tiene problemas con las verrugas, las cuales al parecer aparecer alrededor de su cuello.

La conductora de Un Nuevo Día expuso cómo un tratamiento no invasivo soluciona esta incómoda protuberancia es retirada de su piel.

A través de su cuenta de Facebook la actriz expuso lo siguiente: “Siempre les comparto las cositas que me hago porque me parece importante que sepan que soy una persona normal como cualquier otra y que tengo cosas que a lo mejor no me gustan, que quiero mejorar mi apariencia… y que uno sin hacerse cirugías ni grandes cosas uno puede mejorar y verse más joven“.

La estrella de Telemundo también expuso que este tratamiento no se puede hacer si la mujer está embarazada o lactando. Y los costos parten desde $60 dólares.

Cabe señalar que las verrugas pueden ser hereditarias, y también pueden ser causadas por el rose de la ropa. Además, después del tratamiento la piel no puede ser expuesta al sol.

Aquí el vídeo con el tratamiento completo en el cual expuso:

“Hola mi gente linda… Hoy estoy con mi amiga Mela Beauty Studio quien me van ayudar a eliminar algunas verruguitas que tengo en el cuello. Este es un tratamiento sencillo con muy buenos resultados”.