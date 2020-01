Bárbara Mori habló de los abusos que sufrió en manos de su propio padre

View this post on Instagram

AMOR PROPIO. . ¡Qué fácil se nos puede olvidar que sin ello, permitimos que pasen por encima de nosotros, nos sentimos inferiores, tontos, inservibles y no dignos de ser amados, dejando entrar a tu vida personas que te generan intranquilidad e incertidumbre constante!. . Los invito a que vean el séptimo episodio de #adictaelpodcast porque @delamori nos cuenta cuál fue su camino para recuperar su amor propio, derribando las creencias que esta carencia solo la tienen algunas personas. . La verdad es que tengo que confesarles que se me puso la piel chinita de ver cómo dos grandes guerreras (@fabiolacampomanes y Bárbara Morí ) se miran a los ojos en sororidad y amor, compartiendo momentos dolorosos de su vida y transformándolos en aprendizaje.. . Gracias a ambas, disfruté mucho de este momento y espero que los demás también así lo hagan. . Tienes el link en mi bio y en mis historias. . Ayer dos grandes amigas mías me decían “que nunca se te olvide que el amor por ti, se cuida, se cultiva, no se regala, no se malgasta, no se comparte con personas que no lo tratan con respeto” y hoy yo te regalo el mismo mensaje a ti. . Quiérete, quiérete mucho, porque el único abandono que podemos sentir es el que nos provocamos nosotros mismos. . Ten un lindo lunes. . #amorpropio❤ #sororidad #recuperacion #emociones #conductas #psicologia #psicoterapia #aprendizajes #resiliencia