Novio cuadrapléjico logra bailar el vals con su esposa en su boda gracias a sus amigos

El hombre no solo sorprendió a su esposa, sino también a su familia e invitados

El emotivo momento ocurrió en Estados Unidos. Chance Veazey era un jugador de béisbol de la Universidad de Georgia y en 2009 sufrió un accidente con su auto que lo paralizó de la cintura para abajo y terminó con su carrera deportiva.

“Fui un afortunado de no morir en ese accidente, que me cuello no se haya roto. Intento de concentrarme en pensamientos positivos y las cosas lindas que tengo en mi vida”, le contó el hombre a la CNN.

Chance y su novia Molly se casaron el 18 de enero y para que el recuerdo sea aún más especial, sus amigos lo ayudaron a que pueda bailar junto a su esposa sin la ayuda de la silla de ruedas. A su altura, cara a cara.

“Fue el mejor momento de mi vida. Poder estar parado con ella apoyándome su cabeza en mi pecho, fue algo mágico”, comentó Chance.

La feliz pareja bailó el tema “Because you love me” de Celine Dion y enamoró a todos los presentes.