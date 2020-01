La Víbora: La nueva conquista de Cristian Castro, ¿una exchola?

Nuestra serpiente nos da un resumen del último capítulo en la vida amorosa del Gallito Feliz

¡Ay, no, ay no, estoy a punto del desmayo! ¡Estoy que no doy crédito a lo que acabo de ver! La verdad no sé si reír o llorar con el más reciente chisme del Gallito Feliz, mejor conocido como Cristian Castro.

Imagínense que una expandillera –sí, leyeron bien: una expandillera– le reclama a Cristian que ahora ande con otra mujer, que porque según la quejosa, tuvieron noches de pasión desenfrenada en la casa que el cantante tiene en Los Ángeles.

Aunque muchos dicen que es un truco publicitario de parte de la exchola, yo me atrevería a darle el beneficio de la duda a la chica, sobre todo porque ya sabemos que Cristian está un poco mal de la cabeza, y además, caras vemos, gustos y mañas no sabemos.

Y es que muchos dicen que la pobrecita de la expandillera está bien fea, y además un poquito gordita, que no tiene nada que ver con el estilo al que nos tiene acostumbrados el Gallito, de mujeres trigueñas, espigadas y con rasgos finos.

Figúrense que iba el cantante muy quitado de la pena por una calle de Los Ángeles con su nueva conquista, una tal Martha Muvdi, cuando de repente aparece la gordita en cuestión, tatuada hasta los huesos, con cabello rubio y raíces negras, hablando un español muy cortado matizado con groserías en inglés –que esas sí le salían muy fluidas– y le empieza a reclamar al artista que por qué no le dijo que ahora tiene nueva novia, a la que de seguro acostó en las mismas sábanas que a ella, y que comió en los mismos platos que ella, O-maigá, qué cómico estuvo eso.

Cristian y la nueva novia, por su parte, ignoraron a la mujer tatuada, que supuestamente se llama Wendy; siguieron caminando hasta que se subieron a un vehículo y se fueron.

Lo chistoso es que Cristian no ha abierto el pico para nada. La que sí lo hizo fue Martha, pero no crean que porque quiere ser famosa, no, qué va. Lo hizo para defender al pobrecito de su novio, una víctima de esa tal Wendy. Entre otras boberías escribió esto: “A quien actúa con maldad, hay que desearle suerte… ¡tarde o temprano la necesitará! Si no crees en Dios y en su ley de la siembra y la cosecha (de lo que siembras, recoges), ni en el karma (lo que sale de ti, se te regresa)”.

Si yo fuera ellos, andaría con cuidado porque esa tal Wendy se ve bien hoochie mamma, y no dudo que la próxima vez que vea a Cristian con su Marthita sea capaz de echárseles encima con tal de que le hagan caso.

Yo mientras tanto, no descarto la posibilidad de que la hoochie empiece a dar detalles de su supuesta relación con Cristian. Créanme que ese hombre es capaz de eso y más.