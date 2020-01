Aprende a preparar un imbatible batido de verduras quemagrasa para adelgazar

Con una buena alimentación y este batido lograrás adelgazar

Las dietas para adelgazar están a la orden del día. Si bien es cierto que muchas funcionan, también existen aquellas que representan un peligro para la salud. Por eso, este batido es un buen complemento para una dieta saludable y adelgazar sin correr ningún peligro.

Cómo se prepara

Este batido es muy fácil de preparar. Solo debes escoger la verdura de tu preferencia: remolacha, plátano, zanahoria, pepino, entre otras.

La base es leche descremada y 150 gramos aproximadamente de la verdura de tu preferencia. Lo mezclas todo en la licuadora, y debes tomarlo para la cena. De hecho, este batido puede ser lo único que consumas durante la noche. Puedes alternarlo con un batido de frutas, o con otros alimentos ligeros.

La intención es que, al mismo tiempo que te alimentas, también quemes calorías, y así complementar tu dieta. Por supuesto, esta debe ser equilibrada y sana. Además, debes tener cuidado con aquellas que son extremas, pues podrían afectar gravemente tu salud.

Beneficios

De acuerdo al portal Superdeporte.es, el batido de verduras te ayuda a depurar el cuerpo y quemar calorías. Por otro lado, al complementarse con una buena dieta, provee los nutrientes y minerales necesarios para todo el organismo.

Si eres una persona organizada, no te costará adaptarte. Verás los beneficios a corto plazo. Eso sí, es importante que no consumas más alimentos después del batido, o si vas a cenar algo más sólido, asegúrate de que no sea tan tarde.

Además, puedes elegir qué días cenarás con este batido, y qué días consumirás otros alimentos para la cena. Complementa tu dieta con una buena rutina de ejercicios y buenos hábitos de descanso.

Si no eres fanático de la actividad física, procura por lo menos caminar o trotar por lo menos 10 minutos al día, al menos 3 veces por semana. Esto es importante para que tu cuerpo también se mantenga en forma.