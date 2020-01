“No mostramos nuestra mejor versión”: Emanuel Aguilera acepta la baja de juego del América

El defensa de las Águilas sabe que pudieron dar más

En un partido poco espectacular, América y Xolos empataron a cero goles la noche de este viernes en el Estadio Caliente. Ambos equipos mostraron varias inconsistencias en su juego y los mismos jugadores saben que no mostraron lo mejor que tienen.

En entrevista para Récord después del partido, Emanuel Aguilera, central de las Águilas, declaró que los azulcremas no mostraron su mejor versión, argumentando que se debió a la cancha.

🦅 Aguilera afirmó que les faltó adaptarse a la cancha del Caliente ante Xolos https://t.co/lv69469INu — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 25, 2020

“No sé si fue un partido de los más bajos, pero por ahí estoy consciente de que no mostramos nuestra mejor versión. Me parece que regalamos un tiempo en el primero en donde Tijuana tuvo las más claras y nosotros en el segundo tiempo, creamos un poco más y tuvimos un poco más la pelota, no nos adaptamos a la cancha porque creo que también nos hizo falta eso en el primero, pero bueno es un punto importante porque es una cancha muy difícil y seguiremos trabajando”, declaró el defensor.

Pero Aguilera no fue el único en aceptar el bajo rendimiento del club, Alonso Escoboza, uno de los nuevos refuerzos del América, coincidió en que no dieron un buen encuentro: “La verdad es que no fue un gran partido. Las circunstancias tampoco eran favorables, donde estamos jugando con una nueva formación, que vamos agarrando poco a poco, pero que tenemos que adaptarnos lo más rápido posible”.