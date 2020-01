Caminata por la paz reprocha actitud de AMLO

La caminata exige justicia a López Obrador

MÉXICO .- -“Yo apoyé a (Andrés Manuel) López Obrador, le di mi voto y marchamos con él cuando le robaban la Presidencia, creíamos que tendríamos un mejor presidente, pero ahora venimos a pedirle ayuda y nos acusa de hacer un show”.

Sobre un templete cubierto de pancartas, denuncias, acusaciones, preguntas sobre desaparecidos por el crimen, María Navarro cargaba fotografías de su esposo Mauricio Aguilar, desaparecido desde el 27 de mayo de 2011.

“En este caminar me he dado cuenta que Obrador es igual que los otros que prometieron todo y que no cumplen. Prometió todos los recursos para las víctimas y hoy vamos a la Fiscalía General y nos dicen que no hay dinero”, acusó.

El reproche sobre las esperanzas que generó López Obrador y la decepción que ha causado ocupó lugar en la pausa que hizo ayer la Caminata por la Paz en la Estela de Luz.

La caminata salió el jueves de Cuernavaca, encabezada por Javier Sicilia e integrantes de la familia LeBarón, víctimas del crimen, uno en los tiempos del PAN en el Gobierno y los otros en el de Morena.

En un acto cultural al pie de la Estela, un despilfarro de más de mil millones de pesos del Gobierno de Felipe Calderón y donde en 2015 se elaboró un memorial para los desaparecidos, participaron antiguos defensores, compañeros de protesta del hoy Presidente, firmantes de desplegados en contra del desafuero.

Ahí estaba el poeta David Huerta, Premio FIL de Guadalajara 2019.

“Este no es el Presidente que yo me imaginaba que sería”, dijo.

En 2005, con la poeta María Rivera, firmó una carta contra el desafuero y ayer lamentó que López Obrador no acepte reunirse con la marcha con el pretexto de “cuidar la investidura presidencial”.

“No somos ni conservadores ni neoliberales. Nosotros estamos a la izquierda del Presidente”, añadió.

Rivera leyó el mismo poema que en 2011 recitó en la marcha contra la violencia que también encabezó Sicilia.

“Creo que, al final de cuentas, es una derrota para mí misma”, apuntó.

Colectivos de familiares de víctimas bordaron pañuelos y los colgaron sobre Paseo de la Reforma.

“El Presidente fue a Chilapa y nos dio como 15 segundos y nos dijo que a él sí le importaba mucho nuestro caso, pero a la fecha no ha hecho nada”, dijo la señora María González en busca de su hijo Alejandro Nava Reyes, desaparecido el 10 de mayo de 2015.

En Chilapa, hay tantos muertos que en 2015 se creo el colectivo “Siempre vivos de Chilapa”, pero los crímenes continúan, hace una semana 10 músicos fueron asesinados.

Sicilia recordó que en la primera reunión con los familiares de las víctimas, el 14 de septiembre de 2018, López Obrador se comprometió en crear comisiones, instrumentos, mecanismos que no se han cumplido, como tampoco se ha detenido la violencia que dejó un récord de 35 mil 588 asesinatos tan sólo en el primer año de Gobierno de López Obrador.

Dijo que el domingo llegarán al Zócalo, a pesar de la campaña presidencial y de los insultos de los seguidores del Presidente.

“Si esto a López Obrador le parece un show que lo explique, nosotros simplemente decimos el horror del País, la sangre, la violencia no es un show”, sostuvo.

“Tal vez con el evento de ahora y el evento de mañana (domingo) también recapacite el Presidente”, añadió Adrián LeBarón a quien el crimen le mató a una hija y cuatro nietos en noviembre.

En el templete hubo músicos y escritores. Ahí estaban los escritores Francisco Segovia, Sandra Lorenzano y Christopher Domínguez, la viuda del poeta Juan Gelman, Mara Lamadrid, el actor Daniel Giménez Cacho y el editor Daniel Goldin. En el público había unas 200 personas.

Los colectivos se iban a ir a dormir al sindicato de la UNAM. Los LeBarón dijeron que pasarían la noche en el Zócalo.

Uno de los últimos en irse fue Melchor Flores, padre de Juan Melchor Flores, desaparecido en Monterrey en 2009. Recordó que marchó en 2011 con Sicilia, que Calderón los recibió en el Castillo de Chapultepec, pero al final no cumplió.

“Ahora con López Obrador yo voté por él y tuve esperanza de que hubiera solución y salió lo mismo que los otros señores”, agregó.

