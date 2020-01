¿Cómo toma ese color el chorizo verde de Toluca?

En Toluca inició la historia del chorizo en México

El chorizo en un embutido de origen español que llegó a México tras la conquista y con ello se agregaron nuevos ingredientes a la preparación, siendo el chile uno de ellos. La carne de cerdo se pica finamente y suele mezclarse con manteca, especias y vinagre.

A diferencia del chorizo español, el chorizo mexicano no es duro, es de textura suave y no se come en rebanadas.

En México hay una gran variedad de chorizos, con diferentes ingredientes, tamaños, colores y de acuerdo a la región del país.

El chorizo de Toluca (en el Estado de México) es de los más reconocidos. Fue justo en ese lugar donde comenzó la historia de dicho embutido en el país. De acuerdo a la Enciclopedia de la Gastronomía Mexicana Larousse, Hernán Cortés introdujo en esa zona los primeros cerdos para criarlos, especialmente para producir chorizo. En aquellos tiempos había un encargado de hacer correr a los cerdos para que no engordaran demasiado y obtener chorizos de buena carne, desde entonces, la elaboración del chorizo ha sido una actividad importante en la región.

Aunque en Toluca también se prepara chorizo rojo y chorizo de primera, es el chorizo verde el que destaca por su color y sabor. Una preparación única de la región.

El chorizo verde no obtiene su color de ingredientes artificiales. El verde es producto de las hierbas con las que se acompaña la carne, que se marina en una mezcla de chile poblano, cilantro, perejil y acelga; suele incluir ajo, comino, orégano, laurel, pimienta, clavo, semillas de cilantro y sal.

Frito, en una tortilla de maíz y con un poco de aguacate es una de las formas más sencillas de disfrutarlo.

Te puede interesar: Lo que no sabías de las Galletas María