“En UFC no estaba feliz”, Cris Cyborg, quien ahora hace historia en Bellator

La peleadora brasileña sumó su cuarto título del mundo en cuatro empresas diferentes

La peleadora brasileña Cris Cyborg se convirtió en una leyenda de las artes marciales mixtas al conquistar el Campeonato Mundial Pluma de Bellator, tras derrotar a Julia Budd, en el evento 238 de la compañía, y hacerse de su cuarto título en cuatro empresas diferentes.

Tras vencer a la entonces monarca por nocaut técnico, a los 1:14 del cuarto asalto, aseguró que la tristeza de haber perdido con Amanda Nunes en UFC ha quedado a un lado, pues de nueva cuenta se ha bañado en oro.

“Siento que todo sucede por una razón. Si no perdiera el cinturón ese día, no estaría aquí ahora, campeona de Bellator. Y aquí estoy feliz. En el UFC no estaba feliz”, explicó una emocionada Cris Cyborg al final de la contienda, celebrada en Inglewood, California.

De esta manera, el legado de la brasileña contempla títulos en Strikeforce, Invicta FC, UFC y ahora en Bellator, donde espera darle gran brillo a la división femenil.