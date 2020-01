Cómo tomar las fotos correctas para vender tu auto rápidamente

Sigue estos sencillos consejos para poder colocar tu auto usado en el gusto de los posibles compradores y tu anunció será un éxito

Vender un auto usado siempre resulta un reto para el vendedor, pues debe demostrar de varias maneras que el auto ofrecido es la mejor opción para comprar, y como de la vista nace el amor, siempre es bueno contar con una buena galería de fotos para poder colocar más rápido el vehículo en el gusto del comprador.

De acuerdo con el portal El Motor, uno de cada dos europeos decide comprar un auto a través de Internet si el proceso de compra está respaldado por fotos y vídeos capaces de demostrar que el auto merece la inversión.

El 93% de los consumidores toma como relevantes las fotografías para poder tomar una decisión, y por eso hay unos trucos de fotografía que darán al vehículo un extra a la hora de anunciarlo.

. El número de fotos: Para comenzar la oferta debemos tomar en cuenta que no se deben ofrecer ni pocas ni muchas fotos para visualizar, de 6 a 12 fotografías sería lo ideal para apreciar las características y el estado del auto.

. Posición del auto: Lo mejor siempre será mostrar una vista de tres cuartos delantera y otra trasera, además de detalles del interior como cuadro de instrumentos, asientos, maletero y motor. Trata de colocar las ruedas rectas, las ventanillas cerradas y hacer la foto a la altura del auto (ni desde abajo ni desde arriba). Si el coche es descapotable, fotografiarlo con y sin capota.

. Buena imagen: Procura que antes de tomar fotografías al vehículo este se encuentre limpio, pues las fotos suelen resaltar la suciedad, el polvo, grasa, o manchas de tapicería. Además, siempre será útil realizar un lavado profundo de carrocería, llantas, pulido de faros (en caso de ser necesario), lunetas, y motor.

. Cámara de calidad: Aunque hoy en día usar el teléfono celular funciona para poder realizar excelentes tomas de buena calidad, si tienes una cámara profesional y conocimientos de uso, resultará lo mejor para las imágenes, de lo contrario usar la cámara del móvil será la mejor opción.

. Escenario: Elegir en qué lugar tomar las fotografías es clave, deberás optar por un lugar con buena iluminación, lo más suave posible, ya sea al amanecer o en el atardecer. Un tip es tomar las fotografías si está nublado, pues esto evitará las sombras y brillos que no permitan ver el auto en detalle.

También habrá que elegir un encuadre con fondo limpio, que no esté saturado de elementos y que no robe atención al protagonista: el auto. Procura que sea un sitio limpio, no transitado, que no se vea gente ni otros vehículos. Si el fondo de la imagen es natural seguro llamará más la atención.

. Kilometraje: Es esencial tomar una imagen del tablero, que se vean los instrumentos y los kilómetros totales del odómetro. Muchas personas basan su decisión en el número de kilómetros recorridos del auto.

. Extras: No olvides tomar imágenes de la tapicería del techo, equipos de sonido, llanta de refacción, accesorios como neveras, portabicicletas, etc.

No intentes nunca esconder los daños en la pintura o en la carrocería, pues el posible comprador podría tomarlo de pretexto para regatear el precio, o en su defecto anular la compra.

****

