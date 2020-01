“Solo me comunico por Internet, no estoy viendo a nadie”, la historia del mexicano aislado en China por el coronavirus

El mexicano Daniel Stamatis lleva cuatro años viviendo en Wuhan, la ciudad donde comenzó el brote del coronavirus que ha matado a decenas de personas. Tras una visita a México, el 17 de enero volvió a China sin saber que una semana después quedaría atrapado en una ciudad en cuarentena

El mexicano Daniel Stamatis se subió a un avión rumbo a China el 17 de enero sin saber que, solo una semana después, la ciudad en la que vive quedaría en cuarentena, con el transporte público suspendido, el aeropuerto cerrado y la obligación legal de no salir de ella.

Stamatis lleva siete años viviendo en el gigante asiático. Primero, en localidades más tradicionales y parecidas a la “China del taichí, lagos y lirios” que él se imaginaba antes de conocer el país. Luego, desde 2016, en Wuhan, una ciudad “contaminada” y “en construcción” que “en unos 5 o 6 años será bonita”, pero que hoy en día “deja mucho que desear”.

Hasta hace pocas semanas, el nombre de Wuhan no evocaba mucho en el exterior. Tal vez no más que el de un lugar donde se hace escala cuando se viaja a algún país asiático.

Sin embargo, en estos días no deja de mencionarse en medios de comunicación de todo el mundo, donde ya es conocida como la urbe donde surgió un nuevo coronavirus que ya se cobrado más de 80 vidas y estropeado la celebración del Año Nuevo Lunar a cientos de ciudadanos.

La propagación del virus, del que aún se sabe poco, se “está acelerando”, según admitió este sábado el presidente chino, Xi Jinping.

Para frenarla, las autoridades decretaron medidas para aislar a decenas de millones de personas en más de una decena de ciudades. Entre los afectados, está Daniel Stamatis.

“Hace como un mes, algunos compañeros publicaban en nuestros grupos de WeChat, una aplicación que es como el WhatsApp pero en chino: ‘Usen máscaras’, ‘Hay que tener cuidado’. Para mí era una exageración porque ya sabes cómo es uno”, recuerda Stamatis, que está haciendo un doctorado en arquitectura con bambú en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong.

Stamatis enseña en su cuenta de Twitter cuán vacías que están las calles de Wuhan…

... y cuán llenos que están los supermercados.

Así fue como oyó por primera vez de la existencia del virus.

Las advertencias se fueron haciendo más frecuentes. “Y luego yo me fui a México. El 11 de enero, yo estaba en una boda en México, fíjate”.

“Tenía mi vuelo de regreso el día 17, que lo tomo perfectamente, y el día 19: alarma total por el virus”.

Varios días solo

“Si hubiera puesto mi vuelo de regreso unos días más tarde, ya no me hubieran dejado entrar a China, me hubiese tenido que quedar en México y eso hubiese sido perfecto“, comenta en una entrevista por Skype.

Lleva varios días solo: “Solo me comunico por Internet, no estoy viendo a nadie”.

Stamatis vive con su novia, pero hasta en eso ha intervenido la cuarentena.

“Mi novia se había ido un día antes a Suzhou, otra ciudad, con su mamá y ya no la dejaron entrar. No la dejaron subirse al tren… Por ley, nadie sale y nadie entra”, afirma este arquitecto de 36 años.

Ubicada en el centro de China, Wuhan es un importante polo comercial en el que viven 11 millones de personas.

Es, según Stamatis, un lugar en el que “todo el mundo hace las mismas cosas al mismo tiempo” en una especie de “ritualismo colectivo” que le lleva a evitar estar en la calle a determinadas horas del día.

“Yo sé perfectamente que, si salgo a las 6:30 de la mañana, tengo la ciudad para mí. Pero si salgo a las 7:30, es un caos. De 7:30 a 8:30 olvídate, no puedes hacer nada… Entonces, yo me muevo a las horas en que no es tan así”.

El arquitecto asegura que su universidad es tan grande que, pese a movilizarse en metro, taxi o bus, tiene una motocicleta solo para poder desplazarse dentro del campus.

Pero ahora “no hay nada, no hay transporte público, no hay metro, no hay taxis, no hay tiendas… Salvo el supermercado, eso sí, pero las tienditas o restaurantes chiquitos no (están abiertos)”.

Este domingo entró en vigor la prohibición de la circulación de vehículos por el centro de la ciudad. Solo le está permitida a aquellos con permiso especial, como los camiones que transportan provisiones a los centros de salud.

De todas formas, él ya estaba de vacaciones por las celebraciones del Año Nuevo Lunar.

En principio, no debía regresar al campus hasta el 14 de febrero. “Precisamente hace como una hora nos mandaron un comunicado diciendo que se iban a extender, pero no nos dieron fecha”.

De compras

¿Cómo se vive en una ciudad en cuarentena?

Stamatis cuenta que no sale de casa, pero este domingo hizo una excepción para comprar comida.

Se puso la mascarilla —”Es ilegal no tener máscara”— y caminó por calles desoladas, en las que apenas se veían vehículos, hasta llegar a un lugar que sí estaba abarrotado de gente: el supermercado.

“Había muy poquita gente en la calle. Pero dentro del supermercado había muchas más gente que en un día normal”.

Antes de entrar al establecimiento, sin embargo, tuvo que pasar una prueba: “A todo el mundo nos pusieron un aparato… Era como una pistolita amarilla con un cuadrito que te la ponen en la frente, la checan allí y pasas”.

“Supongo que es para ver si estás infectado”.

Lo más probable es que haya sido un termómetro, con el que se está intentando detectar posibles casos de infectados con el coronavirus.

Junto a la tos, dificultades para respirar, dolor de cabeza, estornudos y fallos renales, la fiebre es uno de los síntomas que produce esta enfermedad.

La medición fue rápida y todo el mundo parecía pasar la prueba.

Stamatis volvió a casa bien provisto de alimentos congelados y enlatados y varios litros de jugo de naranja. Quiso comprar frutas y vegetales, pero estaban tan codiciados que la cola para pesarlos “ocupaba todos los pasillos del supermercado“.

“Nunca antes había visto algo así… No estuve dispuesto a pasar tres horas de cola por tres melones y tres manzanas”.

Si bien sí vio a algún adulto mayor, no se encontró ni en las calles ni en el supermercado con el otro perfil que compone la población más vulnerable al virus: niños.

Una “pequeña ventana”

El mexicano dice estar tranquilo por el momento y cree que hay que esperar a que acaben las festividades en China para ver el verdadero impacto de la cuarentena.

“Hace dos días fue el año nuevo chino y en esa época siempre está más lento. Creo que hay que esperar unos días más, que se empiecen a activar los ciudadanos, que salgan de sus vacaciones, para ver realmente cómo va a estar la situación cuando todos ya estén yendo a su trabajo como en un día normal”.

Por eso, se tomó con calma el cierre de la ciudad: “Dije: ‘Órale, no voy a hacer ola. Voy a quedarme aquí, tranquilo, haciendo mis cosas y listo, no hay problema”.

Pero luego, dos noticias le hicieron cambiar de opinión.

“Una, la de que Xi Jinping decía que el virus se está acelerando. Y, al mismo tiempo, que Estados Unidos va a mandar aviones por los estadounidenses que viven en Wuhan, que son miles, porque tienen aquí a General Motors, (hay) muchos empresarios y diplomáticos”.

Un amigo mexicano en Indonesia acabó de darle forma a la idea: ¿por qué no usar ese avión?

“Me pareció no tan descabellado. Además, tengo visa a Estados Unidos desde los 6 años”.

La embajada y el consulado atendieron su pedido “amablemente”, pero sin hacerle mucho caso, según él sospechaba. Y luego se le ocurrió recurrir a una herramienta que, según dice, apenas sabe usar: Twitter.

@USAmbMex Hay alguna posibilidad de que me suba al avión que USA envía a Wuhan para sus ciudadanos? Soy Mexicano en Wuhan, con Visa Americana. Presidente Xi Jinping anuncia que virus acelera. Mil gracias. https://t.co/9wgkR7sr9s — chusdoit (@wheretogooncein) January 25, 2020

Varios medios de comunicación de América Latina se hicieron eco de su tuit.

“Me pareció una cosa impresionante, en 10 horas los embajadores contestaron, me llamaron de aquí, de China… Me dijeron que sí puede ser, que lo tendrán en cuenta, que nadie nunca se lo había pedido”.

Stamatis dice estar a la espera de que China apruebe que EEUU envíe aviones para retirar a sus ciudadanos.

“Yo no tenía la idea de salir de aquí porque cuando te cierran, te cierran. No hay mucha discusión. Pero si otro país, y sobre todo el vecino del norte, va a mandar aviones, pues yo me voy en el ala, no me importa”.

“No estoy desesperado porque de algún modo estoy bien, tengo comida, me siento bien físicamente, no he visto a nadie morirse en la calle… No quiero ni ser fatalista, pero tampoco pendejo”.

Su familia es la más esperanzada en que pueda subirse a ese avión. “Están más preocupados que yo. No sé si porque uno ya está aquí y se insensibiliza un poco“.

“Yo no más digo que no quiero quedarme con los brazos cruzados… Yo no más vi una pequeñísima oportunidad, una pequeñita ventana… donde igual quepo”.

