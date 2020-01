¿Seguro médico público para todos en California?

Oficiales del gobierno del estado debaten la opción de un sistema universal de salud

El gobernador de California, Gavin Newsom, fue un candidato a favor de un sistema universal de salud. El demócrata hizo una campaña fuerte por la creación de un seguro de salud público para todos los californianos y a pocas horas de asumir el cargo el año pasado, pidió al Gobierno federal que permitiera a California y a otros estados crear sistemas universales de salud.

El lunes 27 de enero, algunos de los nombres más importantes en la política de atención médica de California se reunieron en Sacramento para empezar a cumplir esa promesa. O no.

Aquellos que esperan que esta reunión pueda alcanzar la meta de terminar con los seguros privados y crear y un sistema estatal de “Medicare para Todos” probablemente deberían moderar sus expectativas.

“Es probable que el objetivo de esta comisión demuestre un impulso político sin asumir compromisos firmes”, dijo Thad Kousser, presidente del departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de California–San Diego.

La Healthy California for All Commission (Comisión California Saludable para Todos) de Newsom, que realizó su encuentro inaugural cerca del Capitolio, está compuesta por 13 personas de universidades, organizaciones sin fines de lucro, hospitales y grupos de defensa de los pacientes.

La comisión discutirá cómo cubrir a todos los californianos, con énfasis en un solo pagador, un sistema en el que una sola autoridad pública paga por toda la atención médica.

Pero la realidad es que es poco probable que el pagador único se materialice pronto, dada la oposición de la Administración Trump al concepto y el costo exorbitante de revisar por completo el sistema de atención médica.

Pero quizás el principal obstáculo sea que los mismos miembros de la comisión no están de acuerdo en lo que el grupo debe lograr.

El pagador único “es uno de los lugares clave para buscar, pero no el único”, dijo el doctor Mark Ghaly, Secretario de Salud y Servicios Humanos de California. La oficina de Newsom, que declinó hacer comentarios sobre la comisión, dirigió las preguntas a Ghaly, quien presidirá el panel.

Pero habrá voces poderosas en la comisión que están firmemente comprometidas a crear un sistema de pagador único para el estado.

Stephanie Roberson, directora de relaciones gubernamentales de la Asociación de Enfermeras de California, no estará en la comisión, pero su sindicato tendrá un representante. El sindicato es un defensor insistente y sonoro del sistema de pagador único.

“Existe una preocupación absolutamente universal en toda esta organización de que esta comisión se pueda utilizar para dirigirse despacio hacia un solo pagador”, dijo Roberson.

La comisión planea emitir dos informes públicos, uno en julio de 2020 y el otro en febrero de 2021. El primero detallará el estado actual de la cobertura de atención médica en California y el segundo explicará los detalles sobre cómo tener un sistema de pagador único.

Para los que defienden este sistema en la comisión estas preguntas ya se formularon y ya se contestaron.

En 2017, un comité legislativo especial investigó el sistema de pagador único en California y emitió un informe sobre la población sin seguro en el estado y describió varias opciones para atender sus necesidades médicas.

Gran parte de ese trabajo ahora se va a repetir. El estado otorgó un contrato de $2.5 millones de dólares a un grupo de la Universidad de California para realizar investigaciones y análisis para la nueva comisión y redactar sus informes. Son las mismas personas que escribieron el último informe para el comité legislativo.

Pero Deborah Kelch, directora ejecutiva del proyecto sin fines de lucro y no partidista Insure the Uninsured, dijo que los hallazgos anteriores podrían no reflejar la realidad de hoy.

“Todos son anteriores a nuestro panorama actual de cobertura, por lo que es un buen momento para que los encargados de formular políticas y una comisión como ésta realmente echen un vistazo a la realidad de hoy”, dijo.

Nadie piensa que un solo pagador sería barato o fácil de implementar, y las estimaciones sobre cuánto costaría varían. Una estimación legislativa de 2017 puso el precio de California en alrededor de $400,000 millones de dólares al año. Un análisis más reciente publicado a mediados de enero se centró en los ahorros y concluyó que éstos superarían a los costos.

Independientemente de lo que decida hacer la comisión, queda un gran obstáculo para poner en funcionamiento el sistema de pagador único en el estado: el presidente Donald Trump.

Seema Verma, directora de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), dijo que rechazaría cualquier plan estatal de usar dólares federales para implementar este sistema.

Pero la hostilidad del Gobierno federal no significa que el trabajo de la comisión no tenga sentido, dijo Scott Graves, director de investigación del Centro de Presupuesto y Política de California. En cambio, podría darle tiempo a la comisión para preparar un plan de pagador único para un presidente diferente, agregó.

“Si decidimos como estado que realmente queremos avanzar hacia un sistema de financiación de la atención médica de un solo pagador, habremos hecho nuestra tarea”, dijo Graves.

El doctor Robert Ross, presidente y CEO de California Endowment, una fundación que se enfoca en expandir el acceso a la atención médica entre los californianos, ve un camino a seguir si Trump gana o pierde en noviembre.

Ross, miembro de la comisión, dijo que está dispuesto a analizar todas las opciones para cubrir al 7,2 % restante de los californianos sin seguro, no solo por pagador único. Por ejemplo, California amplió la elegibilidad para Medi-Cal a las personas que se encuentran en el país sin estatus migratorio legal y creó subsidios estatales para ayudar a las personas a comprar un seguro privado.

Jennifer Kent, exdirectora del Departamento de Servicios de Atención Médica del estado, dijo que es vital continuar los debates, investigaciones y reuniones públicas. Convocarán a más personas para resolver los detalles espinosos de lo que podría ser una revisión masiva del sistema de atención médica, dijo.

“La democracia es desordenada”, dijo Kent, quien ahora es consultora de atención médica. “Para las personas que dicen que ya sabemos cuál es la respuesta, si supiéramos cuál es la respuesta, ya habría algo implementado”.