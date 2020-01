Juez reporta a ICE a cientos de inmigrantes por sospechar que son indocumentados

"Nunca me he equivocado", afirma el juez

Un juez del condado de Hamilton, Ohio, reconoció que cuando sospecha que un acusado es indocumentado, él mismo llama a los agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para que sean deportados.

El juez Robert Ruehlman le dijo a The Cincinnati Enquirer que reporta a los inmigrantes, porque están “cometiendo delitos” y afirma que nunca se ha equivocado.

“Están cometiendo un crimen al estar aquí ilegalmente, y luego, si están frente a mí, presuntamente han cometido un delito grave”, justificó.

¿Y cómo sabe él que alguien está aquí ilegalmente? Si la persona necesita un intérprete, se le acusa de contrabando de drogas o tiene conexiones internacionales, Ruehlman dijo que actúa en su corazonada.

“Establecí un vínculo alto y llamo a ICE”, dijo. “He reportado mil. Todavía no me he equivocado”.

Al menos una docena de veces al año el juez reporta a los inmigrantes, algo que lleva haciendo desde hace mucho tiempo y ocupa su posición desde 1987.

Activistas de la entidad se han lanzado contra el juez Ruehlman, al afirmar que afecta el “debido proceso” contra acusados.

El juez presumió que tiene una “buena relación” con los oficiales migratorios, quienes responden a sus llamadas. No queda claro cuántas denuncian han derivado en deportaciones.