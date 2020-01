¿Su mentalidad los asustaba? Kobe Bryant tuvo muy pocos amigos cuando jugaba en la NBA

Kobe Bryant falleció el domingo 26 de enero en un accidente de helicóptero, junto a siete personas más y su hija Gianna.

Mensajes de condolencias vinieron de todo el mundo, desde futbolistas, jugadores de basquetbol, actores, cantantes y celebridades en general que tuvieron contacto con él.

Sin embargo, fueron contados los verdaderos amigos que Kobe Bryant hizo cuando era jugador de la NBA.

Se dice que él odiaba perder más de lo que amaba ganar, esta mentalidad de dar todo en la cancha y otras actitudes del basquetbolista, provocaron que tuviera muy pocos amigos, amigos verdaderos y cercanos.

En una entrevista a la revista GQ, Kobe Bryant fue cuestionado al respecto, y cuando le preguntaron si sus cualidades obsesivas eran la causa de no tener amigos, Black Mamba respondió: “no realmente”.

“Tengo “mentes similares”. Sabes, tuve la suerte de jugar en Los Ángeles, donde hay mucha gente como yo. Actores. Músicos. Empresarios. Obsesivos. Las personas que sienten que Dios los puso en la tierra para hacer lo que están haciendo. Ahora, ¿tenemos tiempo para construir buenas relaciones? ¿tenemos tiempo para construir grandes amistades? No. ¿Tenemos tiempo para socializar y pasar el rato sin rumbo? No. ¿Queremos hacer eso? No. Queremos trabajar.”

El entrevistador siguió presionando y preguntó a Bryant si evitaba tener amistades cercanas.

“Tengo amigos. Pero ser un “gran amigo” es algo que nunca seré. Puedo ser un “buen” amigo. Pero no un “gran” amigo. Un gran amigo te llamará todos los días y recordará tu cumpleaños. Me enredaré tanto en mi vida que nunca recordaré esas cosas. Y las personas que son mis amigos entienden esto, y generalmente son de la misma manera. Tengo buenas relaciones con jugadores de toda la liga. LeBron y yo nos enviamos mensajes de texto de vez en cuando. Pero en términos de tener una de esas grandes amistades, eso es algo que probablemente nunca tendré. Y no es algo para presumir. Es una debilidad… No es como si dijera ‘no necesito amigos porque soy muy fuerte’, es una debilidad.”