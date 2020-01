Cómo sacar el máximo provecho de tu freidora de aire

Si te gusta cocinar en casa, agregar una freidora de aire a tu lista de pequeños electrodomésticos te brinda la oportunidad de reconsiderar la forma en que preparas las comidas.

La promesa: tus comidas favoritas, rápidas y crujientes, con poco o nada de aceite.

La realidad: una freidora de aire es fácil de usar, pero hay una fase de aprendizaje para que los alimentos que amas te queden bien. Al menos eso es lo que aprendió el personal de CR al trabajar con freidoras de aire en las cocinas de sus hogares.

Sigue leyendo para un análisis rápido de nuestras pruebas de laboratorio, consejos para aprovechar al máximo tu aparato, detalles sobre lo que cocinó nuestro personal y cómo les quedó, y, en caso de que te sientas inspirado para probarla, te presentamos 3 freidoras de aire que obtuvieron buenos resultados en nuestras pruebas y se venden por $100 o menos.

En el laboratorio, los ingenieros de prueba de CR cocinaron alimentos populares, papas fritas congeladas, alitas y nuggets de pollo, en los modelos que verás en nuestras calificaciones de freidoras de aire.

Todas las freidoras funcionaron bien. “Encontramos ligeras diferencias en cuanto al tueste, pero el personal que probó la comida no notó ninguna diferencia real en el sabor”, dice Larry Ciufo, quien supervisa las pruebas de freidoras de aire de CR. Dicho esto, nadie pensó que la comida sabía a fritura.

Así que, ¿qué hace la diferencia de una freidora de aire de otra?

Encontramos que la diferencia radica en la conveniencia: ¿qué tan fácil son de limpiar, con qué facilidad puedes leer y usar los controles y qué tan ruidosas son durante su uso? Diseñamos nuestras pruebas y calificaciones en torno a estos factores.

Usa tu freidora

Para obtener más información sobre cómo cocinar con uno de estos electrodomésticos, 8 miembros del personal de CR se llevaron las freidoras a casa. Durante 2 semanas, cocinaron una variedad de alimentos para ellos y sus familias. Y, si bien estos hallazgos anecdóticos no se consideraron en las clasificaciones, sí destacan los pros y los contras de usar uno de estos aparatos.

“Alimentos preparados, como las papas fritas precocinadas o congeladas, resultan realmente buenas”, dice Paul Hope, reportero de CR y chef formado de manera clásica que probó una de las freidoras. “Estos son alimentos semi-fritos, preparados de antemano convencionalmente en una planta de alimentos, luego se congelan para calentarlos completamente en casa.

Pero, los alimentos preparados son solo el comienzo. El manual de nuestra freidora de aire con la más alta calificación, por ejemplo, incluye recetas de coles de Bruselas asadas, tomates asados, ejotes con limón y papas doblemente horneadas.

El personal se sorprendió de lo bien que las freidoras cocinaban los vegetales, espárragos, coliflor, col rizada, elotes (maíz en mazorca), que los niños devoraron.

A varios miembros del personal también les gustó lo bien que las freidoras recalentaron alimentos que deberían estar crujientes por fuera y calientes por dentro. (En el caso de una porción de pizza recalentada, la versión frita al aire era más crujiente que la pizza en el microondas y se calentó mucho más rápido que en el horno).

Pero no todos los alimentos quedaron bien; las decepciones incluyeron hamburguesas de pavo y muslos de pollo.

¿Otra sorpresa? Aun cuando ocupan un espacio considerable en el mostrador, la mayoría de las freidoras de aire que probamos tienen canastas con pequeña capacidad, de 2 a 4 cuartos de galón. (Eso es lo que medimos, y a menudo es más pequeño que la capacidad que indican). Ese es un inconveniente cuando se cocina para una multitud, así que compra la de mayor capacidad que se pueda si por lo general preparas comida para un batallón.

5 consejos para una mejor fritura al aire

1. Seca bien los alimentos. Antes de freír al aire, seca cualquier cosa (sin empanizar) que desees crujiente o dorada, como carne, pescado y verduras.

2. Evita llenar en exceso la canasta. Una freidora de aire se basa en un ventilador para hacer circular el aire caliente y cocinar los alimentos rápidamente. Si llenas la canasta, esto evita que el aire caliente llegue a toda la comida, lo que hace que la cocción sea más lenta y puede dar resultados desiguales y pastosos. Algunos modelos tienen líneas para llenado máximo, y el manual también puede brindar instrucciones. Como regla general, nuestros expertos dicen que no se debe llenar la canasta más de 3⁄4 partes si la canasta no tiene una línea de llenado máximo.

3. Revisa la comida con frecuencia. A diferencia de cocinar alimentos en el horno, no puedes encender la luz y verificar la cocción de los alimentos a través de la ventana. Con una freidora de aire, no puedes ver los ingredientes mientras se cocinan, se colocan en una canasta estilo cajón, lo que hace que sea más difícil tener una idea de cómo va. Y nuestro personal descubrió que los tiempos de cocción pueden variar considerablemente. Para evitar comida recocida, revísala de vez en cuando mientras se cocina. (En algunos modelos, esto es tan simple como sacar la gaveta, pero en otros, es posible que debas detener la cocción antes de hacerlo; en tu manual encontrarás información específica).

4. Voltea la comida mientras se cocina. Usa tenazas o agita la canasta durante la cocción para que los resultados sean más uniformes.

5. Experimenta con los favoritos de casa. Claro, las papas fritas que compras en una tienda saben muy bien, pero una freidora de aire facilita el trabajo: para papas fritas crujientes hechas en casa, corta las papas en trozos uniformes y sumérgelos en agua durante 30 minutos. Luego escurre, enjuaga, seca y cubre ligeramente con aceite antes de freír al aire.

Incluso las personas que aman cocinar y que lo hacen a menudo fueron aprendiendo al usar la freidora, incluidos dos miembros del personal que probaban recetas en sitios de alimentos antes de trabajar para CR. Ellos usaron las freidoras para preparar más de una docena de platos cada uno, y esto es lo que tienen que decir sobre algunos aparatos que destacaron. Ten en cuenta que las temperaturas y el tiempo de cocción variarán según la freidora que uses.

Papas fritas al ajo

Veredicto: “Estas papas congeladas sabían convincentemente como fritas, no secas como las papas congeladas calentadas en el horno”, dice Perry Santanachote, reportera de RC. “Cuando terminaron, las sazoné con aceite de ajo, como hago con las papas fritas, y quedaron maravillosas”.

Alitas de pollo

Veredicto: deliciosas, pero no crujientes como cuando se fríen. Santanachote dice que se parecían a las alitas preparadas en el horno. Ella cepilló el interior de la cesta de la freidora con un poco de aceite para evitar que las alas se pegaran y las cocinó durante 20 minutos, volteándolas a la mitad de la cocción. En la canasta podrían caber solo 10 alitas, un dolor si se cocina para más de dos personas.

Salchichas

Veredicto: quedaron mucho más crujientes y en menos tiempo que en el horno, y sin aceite. Las salchichas eran precocinadas, por lo que Santanachote las frió al aire durante 12 minutos, volteándolas en la mitad de la cocción.

Bacalao negro

Veredicto: “El pescado tenía una textura algo gomosa”, dice Santanachote. Ella usó la configuración preestablecida para el pescado, pero más tarde supo, al consultar el manual, que la configuración es para palitos de pescado, no pescado fresco. ¿Su consejo? Intenta cocinar pescado fresco con la piel hacia abajo, utilizando la temperatura más alta, durante 5 a 8 minutos, solo hasta que esté caramelizado en la parte superior sin cocinar en exceso.

Pizza

Veredicto: con la masa de pizza comprada en la tienda, la empleada Mary Farrell cocinó la costra de ambos lados antes de agregar los ingredientes y cocinar durante 8 minutos adicionales. “Los ingredientes se cocinaron a la perfección, pero la corteza no estaba bien cocida”, dice ella. “Lo intentaría de nuevo y cocinaría la corteza un poco más de tiempo del que puse antes de agregar los ingredientes”.

Papas rostizadas

Veredicto: crujientes por fuera, cremosas por dentro. “Y tomó menos tiempo que cuando los cocino en el horno a la misma temperatura”, dice Farrell. Roció un poco de aceite de oliva, sal y pimienta en las papas pequeñas, luego las frió al aire durante 12 minutos, deteniendo la freidora de aire 3 veces para voltear las papas y que quedaran más doradas.

Pan de banano

Veredicto: “Quedó maravilloso”, dice Santanachote. “La parte superior estaba extra crujiente, como un muffin gigante”. Para comenzar, usó su propia receta, forró un molde de 6 pulgadas para pasteles con papel pergamino y lo cubrió ligeramente con spray para cocinar.Le agregó un agarrador de aluminio, para poder retirar la sartén caliente de la canasta de la freidora. En 30 minutos el pan de plátano estaba listo.

Freidoras excelentes por $100 o menos

Verás más de 20 modelos en nuestras calificaciones de freidoras de aire. Aquí podrás ver 3 freidoras que se venden por $100 o menos.

