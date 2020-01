Con los preparativos del Super Bowl, Shakira se ha olvidado que ese día cumple años

La colombiana cumple 43 años este domingo

Con tanto ensayo para su intervención en el medio tiempo del Súper Bowl, este domingo junto a Jennifer Lopez, a Shakira no le ha dado ni tiempo de pensar que ese día ¡cumple 43 años!

La colombiana comentó, en entrevista exclusiva, que lo mejor es que celebrará con su pareja, Gerard Piqué (quien también cumple años ese día, 33), y sus vástagos, Milan, quien celebró 7 el 22 de enero, y Sasha, quien ayer llegó a los 5.

“No me creerás, pero ni siquiera lo he pensado. He estado tan concentrada en las preparaciones que no veo mas allá del halftime, pero lo que más quiero es celebrar con mi familia, ya que estos últimos días no he podido estar con ellos y todos tenemos cumpleaños por estas fechas”, dijo.

Lo que sí sabe es que quiere ser un ejemplo a seguir para sus seguidores y seres queridos.

“Es una responsabilidad, y me la tomo como tal, pero sobre todo para mis hijos. Si puedo servir de ejemplo para otros es un honor también, pero ahora, desde que soy madre, lo que más me importa es ser un ejemplo para ellos”.

Y de su compañera en el juego entre los 49’s de San Francisco y los Jefes de Kansas City dijo que su canción predilecta es “Let’s Get Loud”, por pegajosa.

“Nos conocimos hace años y nos hemos visto en varios eventos pero es la primera vez actuando juntas. Creo que nos complementamos muy bien porque tenemos estilos diferentes y será un show muy redondo”, aseguró.

Además, mañana estrenará su documental Shakira in Concert: El Dorado World Tour, por HBO y HBO Go, a las 19:00 horas.

“Esta gira fue un regalo de Dios, realmente creo eso. Nunca disfrutaba tanto estar en el escenario porque daba por sentado que siempre tendría mi voz. Tener que contemplar la posibilidad de que pudiera perderla me hizo cuestionarlo todo, y confieso que estaba bastante deprimida, así que cada vez que subía al escenario era como la primera vez”, aseguró la estrella, quien sufrió una hemorragia en las cuerdas vocales hace poco más de dos años.

¿Por qué Jennifer Lopez y Shakira han decidido entrenar por separado para el Super Bowl?

Filtran posible setlist del show de medio tiempo del Super Bowl donde cantarán JLo y Shakira