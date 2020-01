¿Cuáles son los tipos de donación de órganos en vida?

La necesidad de diversos tipos de trasplantes ha hecho que más personas se conviertan en donantes

La necesidad de donantes de órganos ha crecido en los últimos tiempos, pero, ¿qué tipos de órganos se pueden donar en vida? A continuación te brindamos toda la información indicada por Mayo Clinic.

Qué órganos se pueden donar en vida

Los trasplantes de órganos más comunes son el de riñón y de hígado. Este tipo de órganos son funcionales. Las personas pueden vivir con un solo riñón, y en el caso del hígado, este se puede regenerar.

Otro tipo de donaciones que se pueden hacer es el de células madres, médula ósea, y ciertos tejidos, como el de la piel. Para esto, existe todo un sistema que se encarga de realizar las donaciones.

Donación directa

Cuando un paciente necesita un trasplante de órgano, lo más común es que el donante pertenezca a su propio entorno. Puede ser de un familiar cercano, amigos o incluso compañeros de trabajo.

En muchos casos, la donación de un familiar resulta más efectiva debido a la compatibilidad. Sin embargo, hay ocasiones en que se deba acudir a un donante externo, es decir, alguien que no pertenezca al entorno cercano del paciente.

Donación indirecta

En este tipo de donaciones, el donante no será identificado, si así la persona lo desea. La donación tendrá como base la necesidad y la premura del trasplante. También se tomará en cuenta la compatibilidad sanguínea.

Ambos, paciente y donante pueden llegar a conocerse, si así lo desea el segundo. También entra en juego las políticas del centro asistencial. Este sistema permite tener donantes a disposición en casos de emergencia.

Por qué es necesario

Debido a la alta demanda de órganos, la salud de muchos pacientes que necesitan trasplantes están en riesgo, y encontrar órganos de un donante fallecido puede tardar un poco más.

Para que alguien pueda calificar como donante, debe gozar de buena salud, no consumir bebidas alcohólicas, que no sea fumador y no consuma ningún tipo de drogas. De lo contrario, será descartado del sistema de donación de órganos.