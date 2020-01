Los nuevos coches eléctricos llegarán muy pronto

Si tenías dudas, puedes hacerlas a un lado. La electrificación ha llegado a los autos, los SUV y las camionetas tipo pickup, y las opciones para nuevos autos eléctricos están aumentando en número y variedad.

Una ráfaga de anuncios de fin de año muestra el apetito de los fabricantes de autos por ampliar el mercado con nuevos coches eléctricos. A medida que lleguen más modelos de vehículos eléctricos, los consumidores tendrán una mejor oportunidad de encontrar uno que se ajuste a sus necesidades.

Ya sea que estén tratando de mantenerse al día con Tesla o haciendo planes para cumplir con las normas de emisiones cada vez más estrictas en todo el mundo, los fabricantes de autos finalmente están implementando nuevos modelos como parte de un movimiento sostenido hacia la electrificación.

Aquí hay un resumen de algunos de los modelos que más vale la pena ver. Se incluyen los conceptos básicos detrás de cada modelo, la opinión de CR y cualquier detalle que tengamos sobre las llegadas y los precios previstos (antes de cualquier crédito fiscal). La lista está en orden alfabético por fabricante de automóviles.

BMW i4

Perfil: BMW llama a su nuevo y elegante vehículo eléctrico i4 un “cupé de cuatro puertas”. Se prevé que este auto eléctrico tenga un alcance de más de 300 millas y una aceleración de 0 a 60 mph en menos de 4 segundos. Probablemente no sea coincidencia que esas especificaciones sean similares al Modelo 3 de Tesla.

Llegada: 2021

Costo: $70,000 (estimado)

Opinión de CR: Es bueno ver que BMW está sacando una batería eléctrica que tiene un atractivo más amplio que el excéntrico i3. El i4 promete 530 caballos de fuerza sin emisiones. Es un intrigante desafío para Tesla, pero llegará dos años tarde a la fiesta.

Ford Mustang Mach-E

Perfil: La respuesta de Ford al Modelo Y de Tesla, un crossover orientado al rendimiento que lleva la importante insignia del Mustang.

Llegada: Diciembre 2020

Costo: $44,000-$61,000

Opinión de CR: Ford ha tomado su posesión más valiosa, la insignia del Mustang, y la ha extendido a un SUV eléctrico de cuatro puertas a un precio que podría atraer a muchos clientes potenciales. Claro, no es un cupé de baja altura y no tiene V8, pero es más práctico que un auto deportivo. Además, es rápido, tiene AWD opcional y no consume ni una gota de combustible ni emite emisiones del tubo de escape.

Mercedes-Benz EQC

Perfil: Un SUV eléctrico que es menos costoso que el Audi E-Tron y más práctico que el Jaguar I-Pace.

Llegada: Primavera 2021

Costo: $60,000

Opinión de CR: Es esencialmente una versión eléctrica del SUV compacto GLC de Mercedes-Benz. El tamaño es correcto y el GLC funciona muy bien. Es un SUV muy prometedor con un alcance de 250 millas en el estándar europeo. Pero los clientes que se preocupan por el alcance deben esperar la estimación de la EPA, que es más realista y probablemente más baja que la clasificación europea.

Mini Electric Hardtop

Perfil: Es una versión eléctrica del pequeño Cooper de dos puertas. Es una de las opciones de vehículos eléctricos más económicas, pero a expensas del alcance: 110 millas, o aproximadamente la mitad que la mayoría de los modelos más nuevos con batería eléctrica.

Llegada: Marzo 2020

Costo: $30,000

Opinión de CR: Con el debido respeto a la diversión de conducir, el alegre Mini, con un alcance tan modesto, luce como del 2011.

Polestar 2

Perfil: Polestar, un producto secundario de lujo de Volvo que ofrecerá híbridos y vehículos eléctricos, presenta su segundo modelo, un sedán de cuatro puertas dirigido en un punto intermedio entre el Modelo 3 y el Modelo S de Tesla.

Llegada: Julio 2020

Costo: $63,000

Opinión de CR: Con un alcance de manejo estimado de 275 millas, este auto promete una aceleración rápida. Los motores duales en los ejes delanteros y traseros proporcionarán tracción en todas las llantas.

Porsche Taycan

Perfil: La pareja de Porsche para el Modelo S de Tesla, es un sedán que parece un Panamera más potente con ojos robóticos y defensas anchas y abultadas.

Llegada: Finales de 2019

Costo: $103,800-$185,000

Opinión de CR: Porsche está llegando al mercado de vehículos eléctricos a lo grande con este sedán eléctrico de alto rendimiento. El sistema de 800 voltios, que ofrece una carga más rápida y reduce el peso, es un logro de la ingeniería. Pero el alcance base de Taycan de poco más de 200 millas no parece competitivo en comparación con Tesla.

Rivian R1T y R1S

Perfil: El R1T es una camioneta totalmente eléctrica que superará a la Cybertruck de Tesla en el mercado en dos años. En realidad, se parece a un camión con un alcance previsto de 400 millas, 750 caballos de fuerza y 11,000 libras de capacidad de remolque. Todo esto, mientras que acelera de 0 a 60 mph en 3 segundos. El R1S es una versión SUV de lujo de tres filas.

Llegada: Finales de 2020

Costo: $69,000 en adelante

Opinión de CR: Rivian es la rara empresa de tecnología que ha atraído a inversionistas exigentes como Amazon, Ford y Cox Automotive. Por lo tanto, a diferencia de muchas otras nuevas empresas de vehículos eléctricos que han ido y venido, la capacidad de Rivian para cumplir con sus expectativas puede estar a la altura. Puede absorber parte de la demanda acumulada de una camioneta eléctrica, mientras que la versión de Tesla aún está en desarrollo.

Tesla Cybertruck

Perfil: Es un replanteamiento radical de lo que debe ser una camioneta, desde su exoesqueleto angular de acero inoxidable único hasta su capacidad de remolque de 7,500 libras. Pero para cuando llegue el Cybertruck, se enfrentará a una fuerte competencia de empresas como Rivian y Ford, así como también de nuevas empresas como Lordstown Motors y Bollinger.

Llegada: 2022

Costo: $40,000-$70,000

Opinión de CR: Semanas después de la tan esperada presentación de la camioneta eléctrica de Tesla, es difícil saber qué hacer con este extraño vehículo. Tiene el zumbido que se esperaría de una creación inspirada en Elon Musk y un gran número de depósitos de $100 sin riesgo alguno. Pero la mayoría de los analistas piensan que será un vehículo de nicho para los entusiastas de Tesla en lugar de un jugador de volumen en el enorme mercado de camionetas de los Estados Unidos.

Tesla Model Y

Perfil: Es una versión crossover del Modelo 3. Y no, no tendrá las puertas de ala de gaviota plagadas de problemas del Modelo X.

Llegada: Verano 2020

Costo: $48,000-$61,000

Opinión de CR: Se espera que el Modelo Y de Tesla se venda aún más que el Modelo 3, el sedán que convirtió a Tesla de un fabricante de automóviles eléctricos a un fabricante de autos de gran volumen.

Volvo XC40 Recharge

Perfil: Este es el primer SUV totalmente eléctrico de Volvo, un pequeño crossover, más pequeño que el XC60, con un alcance esperado de 200 millas.

Llegada: Otoño 2020

Costo: $55,000 en adelante

Opinión de CR: Es esencialmente una versión eléctrica del XC40 convencional, pero será más rápido y más silencioso. Para cuando llegue, tal vez Volvo haya arreglado la rigidez de la marcha y el sistema de información y entretenimiento poco intuitivo.

