Adamari López da tremendo anuncio en Un Nuevo Día

El anuncio de la puertorriqueña tomó por sorpresa a todos sus compañeros en Telemundo, y en este mes de febrero cambiarán las mañanas del famoso show

El programa Un Nuevo Día alertó a los fans del programa y de la puertorriqueña sobre un gran anuncio que daría Adamari López a través de las pantallas de Telemundo.

Algunos pensaron que se trataba del anuncio de la fecha de su boda con Toni Costa. Otros pensaron que tal vez estaba embarazada, mientras que otros creían que tal vez dejaría el programa para integrarse a Suelta La Sopa, el famoso programa de entretenimiento de la cadena, que estaba en busca de un nuevo integrante, sobre todo después de la salida de Verónica Bastos. Pero la respuesta a las incógnitas antes expuestas es no.

Adamari tenía una sorpresa para sus compañeros en el programa, pero también para todos sus fans, y es que en el mes de febrero la mamá de Alaïa ha prometido que sacará su lado más travieso y atrevido con un juego con el que se adueñara del mes de febrero y de las pantallas de Telemundo.

López presentó ante el público el juego Esposados.

“Me encanta jugar, me encanta divertirme, me encanta hacer trampa. Yo soy muy picarona y súper traviesa, y he decidido que para febrero, el mes del amor, sacaré esa picardía y la compartiré con ustedes en casa. Pero no lo haré sola, lo voy hacer con un montón de estrellas. Pondré a prueba a los famosos”, dijo Adamari.

La conductora y actriz dice que sus amigos y compañeros tendrán que revelarle al público: ¿Quién lleva las riendas de la casa, qué tal les funciona todo en la intimidad? y muchas cosas más.

Adamari aseguró que los primeros participantes en este juego serán sus compañeros del programa con sus respectivos esposos. Rashel Díaz y Carlos serán los primeros en jugar esposados con ella, pero a este par se unirán después Carolina Sandoval, de Suelta La Sopa con su esposo Nick.

Aquí el secreto mejor guardado de Adamari López.