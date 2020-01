El crédito tributario por ingreso del trabajo invierte en el futuro de California

Foto: Amanda Edwards/Getty Images for Women's March Los Angeles

El año pasado, en una feria de recursos familiares en Fresno, conocí a Verónica, una madre con cuatro hijos. Ella acababa de recibir dinero del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC) y este ingreso adicional significaba mucho para ella. Me dijo que planeaba utilizarlo para comprar un carro que le ayudara a llegar más fácilmente a sus clases de colegio comunitario, y así tener más tiempo con sus hijos y más tiempo para estudiar.

Como tantas madres, Verónica es una parte integral de su familia y de su comunidad. Pero demasiados californianos como ella enfrentan una lucha diariamente—tratando de criar a sus hijos, a veces solos, con múltiples trabajos, y a veces continuando sus estudios con la esperanza de obtener un mejor empleo.

Para California, regresar dinero a los bolsillos de personas como Verónica es una inversión, y no solamente en nuestras familias y comunidades. Es también una inversión en nuestro futuro, nuestra seguridad económica y estabilidad social.

Desde aquella tarde en Fresno, nuestro estado ha hecho inversiones significativas para ayudar a los californianos que tienen que luchar por su sobrevivencia económica. Por ejemplo, hemos ampliado el CalEITC para que familias que ganan $30,000 o menos al año, puedan calificar. También hemos creado un nuevo Crédito Tributario por Hijos Menores, que puede significar $1,000 adicionales para familias con niños menores de 6 años de edad. Juntos, estos programas pueden dar hasta $1,000 millones de dólares a las familias trabajadoras en California esta temporada de impuestos.

Esto significa que alrededor de tres millones de hogares en California tendrán acceso a este beneficio. En total, esperamos que la expansión pueda ayudar a aproximadamente siete millones de personas, incluyendo hasta un millón de niños.

Estos créditos tributarios pueden tener beneficios transformativos. Un estudio realizado por el Centro Presupuestario, o Budget Center, indica que los niños de familias que reciben un crédito alto del EITC tienen mejores resultados en su salud, les va mejor en la escuela, y tienen mayor probabilidad de ir a la universidad—lo cual les da la oportunidad de tener un mayor ingreso cuando sean adultos. Para varios californianos, su reembolso de impuestos es la inversión monetaria más grande que reciben en todo el año.

Sin embargo, demasiadas familias no están utilizando este beneficio. De hecho, las madres que conocí en Fresno compartieron conmigo que mientras este beneficio les ayudó tremendamente, varios de sus amigos, vecinos y colegas no sometieron sus impuestos temiendo el costo de preparación. No sabían que hay ayuda gratuita disponible.

Por eso estoy colaborando nuevamente con CalEITC4Me para poder difundir información sobre el CalEITC y el Crédito Tributario por Hijos Menores. Necesitamos que los californianos sepan el propósito de estos créditos, el impacto que pueden tener en sus familias y como los pueden reclamar— ¡de manera gratis!

Ya que la mayoría de las personas elegibles para recibir el CalEITC no declaran impuestos, es de suma importancia que sepan que el dinero de estos créditos está disponible simplemente con hacer su declaración de impuestos.

Para aprender más, visite CalEITCME.org o mande un texto con la frase ‘EITC’ a 555-888.

Originalmente publicado en el Sacramento Bee.