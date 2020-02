No es para menos: Luis Fernando Tena se va molesto por el empate de Chivas ante San Luis

El Guadalajara acumula tres empates consecutivos

Luego de haber empatado a dos goles ante Atlético San Luis, el técnico de las Chivas, Luis Fernando Tena, ofreció conferencia de prensa para dar sus impresiones del juego, en el que nuevamente fueron alcanzados en el marcador, luego de tener la ventaja.

Fiel a su estilo, el ‘Flaco’ evadió preguntas referentes al arbitraje, argumentando que en México y en todo el mundo siempre existirán errores, y se debe aprender a lidiar con ese tema. En relación al resultado del encuentro señaló: “El marcador me parece justo, sin embargo, me voy molesto con el resultado. Pensé que teníamos el partido controlado y no fue así”, señaló.

"Nos vamos molestos porque nos sacaron el resultado al final, eso siempre duele porque parecía que ya había pasado lo más difícil". Luis Fernando Tena, luego de dejar ir la victoria ante San Luis. Más información👉https://t.co/xhWz5GX4z3 pic.twitter.com/p94hAIVoLJ — Adrenalina (@adrenalina) February 1, 2020

Habla Luis Fernando Tena sobre el arbitraje del San Luis vs Chivas: "Tenemos por norma no hablar del arbitraje. No he visto las repeticiones. Fue un partido difícil para el árbitro" 📹 @Migue_luk https://t.co/pfff5T0fPJ pic.twitter.com/Hu2sAqE31J — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 1, 2020

Tena también destacó lo hecho por el conjunto local, reconociendo el gran trabajo de Guillermo Vázquez con el cuadro potosino. “Sabíamos que nos iban a presionar, especialmente estando en casa. Así lo hicieron antes contra Necaxa y Cruz Azul. Fue un partido difícil”, concluyó el técnico mexicano.

HABLÓ EL FLACO 👉 Luis Fernando Tena analiza el empate de sus Chivas, 2-2 en su visita al Atlético San Luis. 🇦🇹🐐 📽: @jhernandez83 #LaVozDelFutbol ⚽️ pic.twitter.com/h0wGyu3Cvg — W Deportes (@deportesWRADIO) February 1, 2020

Las Chivas continúan invictas en el Clausura 2020, sin embargo, solo han sumado una victoria y los tres partidos restantes los han empatado.