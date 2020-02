Geraldine Bazán impacta con nuevo look y recibe lluvia de piropos

Más rubia y con cabello más corto, la actriz reveló que dará vida a un nuevo personaje por lo que decidió dar paso a un radical cambio de imagen

Rodeada del amor de sus hijas, amigos y familia, Geraldine Bazán celebró 37 años de vida el pasado 30 de enero, pero eso no es todo, pues según lo anunció la actriz, también tiene un nuevo proyecto profesional que la tiene muy contenta, razón por la cual decidió dejar atrás su larga cabellera en un radical cambio de look.

Por medio de su perfil de Instagram, la actriz mexicana compartió con sus 4.5 millones de seguidores que le dará vida a un nuevo personaje, razón por la cual está estrenando imagen. Aunque detalló en la publicación que no es el corte ni el tono definitivos, está feliz con los resultados, pues regresó al color de melena que había usado durante mucho tiempo:

La imagen en que se le ve luciendo un nuevo corte de cabello fue descrita con el siguiente texto: “Bueno pues me tocó estrenar imagen para un nuevo personaje, (aún no es el resultado final, tal vez sea más corto y más rubio) Sufrí por cortármelo y bueno ahora vuelvo al rubio que que he usado desde hace muchos años. “Todo sea por el personaje” jajaja”.

Por medio de sus historias dentro de la misma red social, Geraldine también compartió el momento en que tuvo que decir adiós a su larga cabellera, mientras su hija, Alexa Miranda muestra un mechón con el cabello que le acaban de cortar.

Mientras que en el perfil de Gabriel Samra, estilista profesional encargado del cambio de imagen, también compartió como fue el proceso de transformación de la ex de Gabriel Soto.

Como era de esperarse, el nuevo look de Geraldine fue aplaudido por sus fanáticos, el cual calificaron con más de 160 mil corazones rojos y cerca de 2 mil 500 comentarios en los que halagaron su belleza y enviaron muestras de cariño.

“Simplemente Hermosa“, “Te ves muy guapa“, “Como quiera eres bella“, “Espectacular“, “Te ves muy linda“, “Bellisima como siempre“, “Muy bonita a ti te queda todo el look“, “Espectacular“, “Todo lo que se hace le queda bello“, “Que linda es Geraldine“, “Ese nuevo look te queda divino“, “Te queda perfecto“, “Que hermosura“, son solo algunas reacciones que recibió Bazán.