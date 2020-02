Increíble cambio de una mujer que su novio la dejó por gorda

Humillar a alguien por su peso no está bien, mucho menos cuando es alguien cercano

Una mujer fue cruelmente abandonada por su novio por estar “demasiado gorda”, ahora ha perdido más de 12 piedras.

Alida Dreyer, de 27 años, pesaba más de 140 kilos. Debido a su peso, fue intimidada en la escuela, lo que provocó autolesiones y pensamientos suicidas.

Y, a los 13 años, Alida fue diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico (PCOS), que causa aumento de peso.

Su vida era difícil, pero pensaba que podía sentirse afortunada por tener a alguien a su lado. Sin embargo, eso cambió.

Su novio, con el que llevaba tres años de relación, la abandonó después de que un médico le dijo que le costaría mucho concebir debido a su peso.

“Siempre quise ser madre. Cuando tenía 23 años, estaba tratando de tener un bebé y me dijeron que no podría concebir por mi tamaño. Un mes después, mi relación tóxica terminó y mi mundo se vino abajo. Fui despojada de todo y me obligaron a mirarme a mí misma. Desde ese día decidí que tenía que aprender a amarme a mí misma”, contó en una entrevista a The Mirror.

Pero no solo era cuestión de perder peso, también tuvo que luchar contra la flacidez y el exceso de piel. Dejó la comida chatarra y optó por comidas caseras saludables. También comenzó a hacer más ejercicio..

“La mayoría de las personas son amables con mi pérdida de peso, me dicen que soy una inspiración y me felicitan por perder tanto peso. Algunas personas incluso me dicen que no puedo ser yo en la foto anterior. Incluso me dicen que debo estar mintiendo y que no puede ser real. Soy fuerte, tengo confianza en mí misma. Creo que soy digna de vivir una vida que quiero vivir, una vida de la que estoy orgullosa”, declaró Alida.

La joven por fin puede sonreír al mirarse al espejo. Incluso a aceptado sus cicatrices, ya que cuentan una historia de fortaleza y de superación de sus propios demonios e inseguridades.