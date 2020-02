¿Rafael Amaya regresó en final de ‘El Señor de los Cielos 7’?

"Arre con la que barre"

Terminó “El Señor de los Cielos 7” por Telemundo y quedó con un final abierto. Varios de los personajes quedaron entre la vida y la muerte tras el funeral de Doña Alba.

Amado Casillas (Matías Novoa) tiene el antidoto pero solo tiene 7. La idea es que en la próxima temporada se revele quienes sobrevivieron y quienes murieron.

Pero lo que los fans de la narcoserie estaban esperando era el regreso triunfal de Aurelio Casillas, alias “El Señor de los Cielos”. El personaje a que la de nombre la historia murió al inicio de la séptima temporada.

Rafael Amaya solo apareció al principio para cerrar su personaje. Había un rumor que Amaya iba a regresar para el final de la temporada pero no sucedió así. Los fans quedaron desilusionados de no poder ver a Aurelio y ahora tendrían que esperar a ver si hay una octava temporada que hasta ahora no está confirmada.