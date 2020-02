Revelan carta suicida: esposo proclama inocencia sobre madre desaparecida en Connecticut

Su abogado quiere seguir con el caso para "limpiar" el nombre de Fotis Dulos

“Si estás leyendo esto, ya no estoy. Me niego a pasar incluso una hora más en la cárcel por algo con lo que no tengo NADA que ver”.

Así comienza la nota de suicidio que dejó Fotis Dulos (52), el hombre acusado de asesinar a su esposa Jennifer Farber (50) en Connecticut, y que ha sido liberada por su abogado, Norm Pattis.

Dulos murió el jueves, tras agonizar dos días en un hospital de El Bronx (NYC) por envenenamiento por monóxido de carbono en el garage de su casa en Farmington, Connecticut.

La nota fue hallada junto a Dulos en el vehículo donde la policía lo encontró el martes, mientras intentaba quitarse la vida.

Estaba en arresto domiciliario, acusado de matar a su esposa y madre de sus cinco niños, en medio de un agrio divorcio. La mujer no ha sido vista desde el 24 de mayo.

A Dulos se le había prohibido ver a sus hijos, que estaban bajo custodia de su suegra, y se calcula que tenía millones en deudas acumuladas. “Estamos pidiendo el derecho de limpiar su nombre”, agregó su abogado Pattis tras confirmar su muerte y pedir que el juicio continúe.

La misiva escrita a mano sobre lo que parece ser papel de cuaderno rayado es de una página y está fechada el 28 de enero, el mismo día que Dulos llevó a cabo su intento de suicidio.

Los investigadores lo acusaron en enero, citando evidencia que incluía un video de vigilancia de lo que parecía ser Dulos y su ex novia, la hispana Michelle Troconis Arreaza, presuntamente tirando bolsas de basura. Posteriormente fueron recuperadas por la policía y dieron positivo con sangre de Jennifer.

Troconis y una tercera persona, Kent Mawhinney, ex abogado y amigo personal de Dulos, también fueron arrestados en relación con el caso.

En la nota de despedida, Dulos escribió: “Quiero que se sepa que Michelle Troconis no tuvo nada que ver con la desaparición de Jennifer. Y tampoco Kent Mawhinney”.

También hace referencia a las bolsas de basura en otra parte de la misiva, diciendo: “Mi abogado puede explicar lo que pasó con las bolsas en Albany Avenue”.

En cuanto a su familia, escribe: “Por favor, hágales saber a mis hijos que los amo, que haría cualquier cosa por estar con ellos, pero desafortunadamente todos tenemos nuestros límites. El Estado no descansará hasta que me pudra en la cárcel”.

La nota termina simplemente firmada “Fotis”, detalló CBS2.

El jueves, su abogado presentó una moción minutos después de que fue declarado muerto, pidiéndole a la corte que continúe el juicio para que pueda reivindicar a su cliente.

