7 mitos sobre la cerveza que no podrás creer

Si eres amante de la cerveza derrumba los mitos que giran en torno a esta popular bebida y aprende a disfrutarla mucho más

La cerveza es una de las bebidas con mayor éxito sin importar el clima o la región siempre es fácil de conseguir; no en vano es la tercer bebida más consumida en todo el mundo y la primera cuando hablamos de bebidas alcohólicas. Para todos aquellos que se declaran fanáticos de esta deliciosa bebida, existen mitos que vale la pena desmentir.

1. La cerveza se debe de servir helada

A lo largo de los años se ha desarrollado una falsa teoría en cuanto a la correcta temperatura para degustar una cerveza, es normal pensar “cuanto más fría, mejor”, sin embargo hemos sido engañados por la publicidad. Especialistas en la industria cervecera han confirmado las consecuencias de consumir una cerveza demasiado fría, la principal es que los sabores se pierden considerablemente. Es importante saber que la temperatura correcta para degustar una cerveza y disfrutar de sus toques aromáticos reales deberá oscilar entre los 7 y 10ºC.

2. La cerveza de barril es mejor que la embotellada

Sin duda la cerveza de barril es la más fresca que podemos consumir, sin embargo todo dependerá del bar en el que la consumamos ya que la frescura se relaciona directamente con el correcto mantenimiento de las líneas de servicio. También cuando no se tienen las medidas de higiene necesarias es muy probable que se de la aparición de ciertos microorganismos no deseados, las principales bacterias que puede contener la cerveza de barril son Pediococcus y Lactobacillus son responsables de producir diacetilo sustancia responsable de aportar sabores diferentes. Si prefieres tener garantizadas las medidas de higiene y no conoces bien el bar o pub, siempre será mejor consumirla embotellada.

3. La variantes de cerveza oscura son más pesadas

Estamos acostumbrados a tener la falsa creencia sobre la cerveza oscura, siempre la vemos como una variante más pesada y difícil de consumir. Sin embargo esta creencia es falsa, el color de la cerveza únicamente es reflejo del nivel de tueste de la malta; esto en ocasiones también nos lleva al mito que señala a las variantes oscuras como las de más alta graduación alcohólica.

4. El vino es más saludable que la cerveza

Mucho se ha dicho sobre las bondades del consumo de vino para la salud, esto principalmente se debe a su contenido en un polifenol llamado resveretrol es por ello un gran aliado de la alimentación mediterránea. Sin embargo se ha liberado información interesante en un libro titulado Cerveza, Salud y Nutrición, en el cual se igualan los beneficios de la cerveza y se dice que los polifenoles que contiene la cerveza son más potentes que los del vino.

5. La cerveza de lata es la peor

En los últimos años se empezó a correr el rumor sobre los negativos efectos que traía el consumo de cerveza en lata para la salud y el organismo, esto se debe a que en el pasado las cervezas de lata tenían un peculiar sabor a aluminio. Sin embargo actualmente la industria ha avanzado enormemente y la presentación de cervezas en lata utiliza un revestimiento a base de agua que impide que esto suceda.

6. No importa el lugar en el que se almacene la cerveza

No sólo en casa, en diversos supermercados y establecimientos tienen la mala costumbre de apilar las cajas de cervezas en los pasillos. Sin embargo es muy importante almacenarla correctamente, mientras menor exposición tengan al sol será mejor pues se evitará la oxidación, proceso que se considera el mayor enemigo de la frescura y el sabor a lúpulo. Contempla refrigerarlas o bien si se te complica por falta de espacio en la nevera puedes acomodarlas en un espacio seco y con la menor cantidad de luz posible.

7. La cerveza es la causante de un aumento en la barriga

La famosa frase de “barriga cervecera” es falsa, diversos estudios a nivel internacional demostraron que únicamente cuando se consume la cerveza en exceso se le relaciona con sobrepeso. De hecho se han comprobado los beneficios que trae a la salud la ingesta moderada de cerveza, se destaca por ser una bebida con cualidades para mejorar el funcionamiento del sistema cardiovascular, es nutritiva, promueve unos huesos más fuertes y previene la aparición de enfermedades cognitivas.