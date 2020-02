Albergue en Tijuana empieza a recibir a familias en espera del asilo

Se busca cobijarlos hasta que sea su turno de ir a la corte en San Diego

El primer refugio construido por migrantes hondureños en Tijuana, México, comenzó a recibir este fin de semana a las familias que buscan ayudar.

La primera en ser recibida fue una joven madre soltera de Guatemala y su hijo de 4 años de edad, quienes fueron regresados el viernes por las autoridades fronterizas desde San Diego, California, hasta México por Caléxico —en un viaje de casi 90 millas.

Este lunes deben volver a San Diego en la madrugada para su audiencia en una corte de migración.

“Es por casos como ese, que nos animamos a habilitar el refugio”, dijo a La Opinión el migrante Máicol Rodríguez.

El refugio ‘Casa Hogar El Puente’, ubicado en la periferia al sureste de Tijuana, espera para la noche del domingo a otras dos familias, una de Guatemala y otra de Honduras.

Con la llegada de las primeras madres migrantes con hijos, el albergue —que cuenta con acabados nuevos— materializa la idea que tuvieron originalmente los primeros tres pioneros hondureños que se decidieron a construir el lugar.

En junio pasado, “los albergues estaban saturados y había madres con niños a las que Estados Unidos regresaba a México y que se quedaban en las calles en Tijuana”, recordó Rodríguez.

Una tarde, hace más de siete meses, los hondureños Máicol Rodríguez, Douglas Oviedo y Reiner Laínes discutían sobre eso una tarde cuando caminaban por la playa de Tijuana.

“De la nada, le digo a Douglas, pues hagámoslo, hagamos el refugio”, cuenta Rodríguez.

“¿En serio, compa?”, le respondió Douglas. “Yo ayudo”, completó Laínes.

Todavía, y sin una idea muy clara, le pidieron ayuda a Oona Valle —una joven estadounidense que llegó a Tijuana desde Nueva York para ayudar en los refugios de migrantes y quien les dio $700 para arrancar.

“Pero el primer intento fue un fracaso”, recordó Rodríguez. Quisieron arrancar con una pequeña casa en la que les cobraron más de $300 por el primer mes de renta pero nunca les entregaron la propiedad, ni el dinero.

Mientras buscaban otras opciones, platicaron con una dirigente de derechos de los migrantes, Soraya Vázquez —miembro de la organización ‘Las familias pertenecen unidas’— quien a su vez los recomendó con una investigadora social, Aida Silva, que sabía de una potencial opción.

Se trataba de una casa con un patio trasero grande casi a las afueras de Tijuana que había estado abandonada cerca de 10 años.

Los hondureños fueron a ver la propiedad y la encontraron con casi tres pies de maleza crecida, el techo se había venido abajo, la puerta frontal estaba malograda y la trasera ya no existía; por el cúmulo de mugre acumulada en algunos rincones, daba la impresión de tener restos de algo quemado.

No obstante, poco a poco avanzaron con la limpieza.

El acuerdo con el propietario fue que el equipo puede usar la propiedad durante varios años, a condición de arreglar el lugar sin dejarlo abandonado nuevamente.

“Yo les dije: ‘Pues ya subimos la carga a la mula, compas’, como decimos los hondureños. No nos íbamos a echar para atrás”, dijo Rodríguez.

Comenzaron a trabajar y pronto llegaron voluntarios de limpieza, carpinteros, pintores, jardineros.

La Casa Hogar El Puente ahora puede alojar a 25 personas y tiene todos los servicios, aunque todavía falta terminar baños y regaderas en una construcción adicional.

El albergue está lejos del centro de la ciudad y de la garita de El Chaparral, donde los migrantes deben presentarse en busca de asilo por turnos y para cruzar con permiso la frontera para asistir a audiencias en la corte.

Rodríguez, el único de los tres pioneros que queda en el refugio, y Oona Valle, tendrán que buscar recursos para ayudar a las familias a llegar en Uber a la garita. Por ahora, el equipo busca que alguien pueda donarles un auto.

Pero la ventaja de la distancia, explicó Rodríguez, es que “estamos físicamente lejos de donde se ve a diario la drogadicción y la prostitución”, la zona norte de la ciudad; un ambiente que el joven hondureño prefiere mantener a distancia de los niños migrantes.

Oona, quien no ha dejado de apoyar el refugio, platicó entusiasmada que la próxima semana pondrán abono en ese terreno, “para plantar hortaliza… La señora vecina de aquí abajo va a abrir una puerta para que podamos arreglar la tierra y sembrar”.

El joven ambientalista mexicano, Samuel Pérez, también comenzará en unas semanas a construir un edificio de refugio adicional, en un proyecto en el que empleará materiales de reciclaje.

Oona coordinará con un grupo, que llega de la Ciudad de México, un taller para sanar heridas emocionales ya que muchos migrantes llegan a Tijuana al huir de la violencia y la miseria. Planean tener actividades culturales, como música, pintura y movimiento corporal.

Mucho depende de los donativos que puedan conseguir para ayudar a las familias.

Douglas Ovideo fue uno de los primeros migrantes en “permanecer en México” que consigió el asilo; mientras que Reiner Laínes ahora trabaja en el centro de Tijuana y en el refugio.

Junto a él, está Oona y Rodríguez, quien dijo desconocer cuánto tiempo continuará en El Puente. “Lo único que sé es que no voy a pedir asilo en Estados Unidos; tal vez en México… Igual un día me gana la nostalgia y me regreso para Honduras”, expresó.

Por ahora…

El albergue busca donativos para extenderse y para conseguir un auto que sirva para llevar a los inmigrantes a las garitas en la frontera. Para ayudar a que el refugio ‘Casa Hogar El Puente’ pueda seguir dando ayuda a las familias, visita la pagina de GoFundMe en: bit.ly/2v03iML