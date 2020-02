JC Chávez Jr. explica su encuentro con la policía, dice que sólo le pidieron una foto

El boxeador aseguró que no estaba bajo el influjo de ninguna sustancia

Esta semana fue de escándalos para Julio César Chávez Jr., y todo se acrecentó ayer cuando se publicó un video en el que se especulaba que había sido detenido por la policía de Culiacán, Sinaloa; sin embargo, el boxeador dijo que sólo bajó del automóvil a saludarlos.

“La policía me detuvo para saludarme y tomar una foto con ellos, porque me conocían. Eran las 12:30 de la noche, la gente salía de un club, un hombre que se iba con otras chicas, pero era obvio que él estaba drogado y bajo la influencia del alcohol. Dijo que me estaban deteniendo.

“No tiene nada que ver con eso, era solo una foto y es algo que cualquiera puede hacer con un teléfono. No creas los chismes que dicen, los policías se tomaron una foto conmigo. No uso drogas ni alcohol”, comentó el hijo de Julio César Chávez a través de Instagram.

El ex campeón mundial de peso medio explicó de esta manera lo sucedido, así que está tranquilo y son problemas con la autoridad.