8 consejos para elegir tu asiento en el avión y triunfar

Volar puede ser una experiencia única, más aún si eliges tu asiento

Muchas personas creen que una vez que compran los boletos de avión, no queda más que esperar lo mejor y que el lugar sea apropiado. Que no haya ruido, que no se sienta frío, que sea accesible… pero, ¿por qué no simplemente aprendes a elegir tu asiento? Por fortuna para ti, te traemos algunas recomendaciones para encontrar el lugar ideal y triunfar en tu vuelo, sin importar qué tan largo o corto sea.

1. Si viajas con niños o tu control de esfínteres se ve en peligro constantemente, elige el pasillo, así podrás levantarte sin molestar a tus compañeros de asiento.

2.Si viajas solo, opta por el pasillo a la altura de las alas, así te sentirás completamente seguro puesto que es el sitio en el que menos se perciben las turbulencias.

3. Las aerolíneas de bajo costo suelen asignar los asientos aleatoriamente. Si en verdad deseas elegir el tuyo, pagarás un cargo extra.

4. Toma en cuenta tu estatura. Si eres alto, escoge cerca de las salidas de emergencia, ya que hay más espacio, aunque algunos asientos no son reclinables.

5. A veces el ruido es realmente una preocupación, elige las primeras filas ya que éste disminuye considerablemente.

6. Para descansar mejor elige la ventanilla. Nadie te pedirá permiso para salir y al tener un hueco entre el cristal y la pared del avión, puedes, inclusive, recargar la cabeza ahí.

7. Por seguridad, la parte trasera es ideal. Al ser una fila más larga hay más posibilidad de mantenerse intacta ante algún contratiempo.

8. Si odias la caminata y la acumulación de personas es mejor que elijas cerca de la cabina del piloto, así entrarás y saldrás más fácilmente.

Que un vuelo sea corto no significa que debas sufrir y que sea largo, menos. ¡Gózalo!

