¡Lesión o resaca! Neymar no jugará el siguiente partido con el PSG

La estrella brasileña presento una afección condrocostal poco después de su fiesta de cumpleaños

Neymar adelantó unos días su fiesta de cumpleaños y celebró a lo grande com amigos y compañeros en la capital francesa; todo bien, no se cumple 28 años todos los días y el astro brasileño tiene fama de saber cómo festejar. Lo curioso de todo esto es que, justo entre la fiesta y el próximo compromiso del PSG, el festejado se lesionó y no podrá disputar dicho encuentro.

NEYMAR, ENTRE SU CUMPLEAÑOS Y UNA LESIÓN QUE GENERA POLÉMICA El PSG informó que Neymar tiene una afección condrocostal, justo después de celebrar sus 28 años en una mega fiesta. PSG informó que el golpe se dio en el partido contra el Montpellier… ➡️ https://t.co/P4uymf9QuQ — Diario Olé (@DiarioOle) February 3, 2020

Se supone que el 10 del equipo francés presentó una lesión después del primer tiempo en el ultimo partido frente al Montpellier, una afección condrocostal, misma que le permitió continuar el partido y por su puesto, celebrar.

Neymar NO jugará mañana ante Nantes. Lesión condrocostal que se produjo antes del descanso del partido ante Montpellier. Sorprendió que saliera a jugar el 2T, pero ya hubo pruebas médicas y Thomas Tuchel decidió dejarlo fuera de esta convocatoria. Precaución con el brasileño. pic.twitter.com/k96EMGAoVH — Invictos (@InvictosSomos) February 3, 2020

Neymar no Jugará el próximo partido contra el Nantes correspondiente a la jornada 23 de la Ligue 1. PSG se encuentra en lo más alto de la tabla con 55 unidades seguido por el Marsella con 43.