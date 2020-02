Niurka Marcos vuelve a atacar con todo a Ninel Conde y a Lucía Méndez

La cubana se fue contra las otras dos actrices por las cirugías de éstas

La vedette estuvo en Miami para ser la modelo de un video musical en el que salió en bikini besando al cantante Osmir. Obviamente, Niurka Marcos habló en Un Nuevo Día de sus trucos y del por qué se ve tan bien a los 52 años. Esto dio pie para tocar nuevamente el tema de las cirugías, sobre todo en el rostro de muchas famosas.

Héctor Sandarti le preguntó por las críticas que Niurka le hizo a Lucía Méndez precisamente por los cambios físicos que esta última se ha hecho en la cara, a lo que Niurka respondió: “México es un país libre, donde se dice lo que te dé la gana. Yo no dije que ella se parecía a Michael Jackson. Alguien lo dijo en las redes y yo lo repetí”. Esto ante unas declaraciones que dio Lucía Méndez, en las que supuestamente demandaría a Niurka. Agregó también “Que demande, total… el juez y la fiscal dirán lo mismo porque la verdad es que sí se parece.”.

Después, Rashel Díaz ahondó en la polémica surgida entre Niurka Marcos y Ninel Conde precisamente por lo mismo: las cirugías. La cubana dijo: “Estos programas de farándula lo exageran. Yo no me levanto pensando en Ninel, ni ella en mí. Hace poco vi que estaba haciendo un programa aquí en Telemundo, no la reconocí. Inmediatamente presté atención a su voz, un tanto incoherente y supe que era ella y qué padre que ande haciendo eso”.

Si quieren ver la entrevista completa, se las dejamos aquí.