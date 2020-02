En el día mundial del cáncer Un Nuevo Día comparte una fuerte imagen de Adamari López

La actriz puertorriqueña Adamari López derrotó un tumor maligno en uno de sus senos

Adamari López es una de las estrellas más importantes y queridas de la cadena hispana Telemundo. Hace muchos años padeció cáncer de mama y ahora,luego de haber vencido esta terrible enfermedad, la prometida de Toni Costa, es una mujer que se ha comprometido con la causa hablando siempre sobre el tema y motivando al autoexamen de mamas, proponiendo así la detección temprana.

“Hay que ser proactivas y es importante que vayamos a las citas médicas”, dica Adamari.

Hoy en el día mundial del cáncer la cuenta de Instagram de Un Nuevo Día publicó una poderosa imagen de la puertorriqueña, en donde aparece la cicatriz que demuestra su paso por esta temeraria enfermedad, una marca de lucha y victoria con la que muchas mujeres pueden sentirse identificadas y fortalecidas.

Durante una entrevista para El Diario de Nueva York Adamari dijo: “Tocando uno de mis senos descubrí una bolita que parecía que no era normal. Fui donde el médico y me dijo que a lo mejor era un cambio hormonal por el período, pero me siguió el dolor y regresé y me hicieron una mamografía y descubrieron que tenía una masa. Luego una biopsia confirmó que era maligna, que era cáncer”.

“Hoy es el #DiaMundialDelCancer y le mandamos toda la fuerza, buena energía, apoyo y todo nuestro cariño a todos aquellos guerreros y guerreras que estén luchando contra esta terrible enfermedad. ♥️#WorldCancerDay“, escribieron en la cuenta del programa en dicha red social.

La actriz y conductora de televisión siempre insiste en auto-examen: “Muchas tienen miedo e inseguridades. Otras no tienen el dinero suficiente o seguro médico para el tratamiento. Pero también a veces es dejadez de la mujer, que no se hace un auto-examen, que es algo simple y que no cuesta dinero”.