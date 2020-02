¿Lucía Méndez se arrepiente de sus cirugías?

View this post on Instagram

Natalicio de Lucía Méndez, #diva mexicana, reina del melodrama televisivo para adultos (adulterio, prostitución, trata, sida, entre los temas de sus series). #icono y #screamqueen (El extraño retorno de Diana Salazar, El maleficio 2 y Más negro que la noche). Entre sus directores: Sarras, Ripstein, Araiza, Taboada, etc. @luciamendezof #luciamendez #cine #tv #iconogay #cinemexicano #botd #festivalmix