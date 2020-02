“Me apuntó con una pistola en la cabeza”: Brian Fernández narra cómo lo asaltaron

El exjugador de Necaxa narró que le robaron un Rolex y después le tiraron un ladrillo a su camioneta

El exjugador de Necaxa de la Liga MX, Brian Fernández, ahora jugador del Colón de Argentina narró que sufrió un asalto con pistola en mano. “Me robaron un reloj Rolex y después me tiraron un ladrillo en la camioneta. A mí no me pasó nada, así que estoy tranquilo”.

En una entrevista para TyC Sports relató que el asalto: “fue en el barrio El Pozo, fui a buscar una chica y cuando me quise ir, me agarraron(…) Me apuntó con una pistola en la cabeza”.

Fernández explicó que fueron aficionados del Unión de Santa Fe, pues este problema se derivó gracias a un video que subió en sus redes sociales, en el que bromeó al decir “en Santa Fe mando yo”.

El jugador relató que lo asaltantes de decían “¿vos sos Brian, el que manda en Santa Fe?” mientras le apuntaban con un arma a la cabeza.

El exjugador del Necaxa y la MLS mencionó que no hizo ninguna denuncia; en este momento se encuentra en casa de su prima, con quien decidió quedarse para sentirse tranquilo.