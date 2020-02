Migrantes víctimas de constante confusión en las cortes de migración

Juez reconoce que la patrulla fronteriza abuso de su autoridad ante madre que buscaba asilo en EEUU.

Un juez reconoció que la patrulla fronteriza violó los derechos de una madre hondureña y el mismo magistrado citó a la migrante dos semanas más tarde para resolver su caso, pero cuando ella intentó regresar a la corte, le prohibieron cruzar de Tijuana a San Diego y le dijeron que su caso estaba cerrado.

“No entiendo qué pudo haber pasado”, dijo a La Opinión la señora Tania Romero, “se supone que todo iba más que bien, yo regresaba este viernes que acaba de pasar para que el juez me dijera cómo resolvería mi situación”.

En cambio, ahora enfrentaba la peor de las situaciones, pues al ya no tener un nuevo citatorio, las autoridades de migración mexicanas podrían deportarla a ella y a su hijo de nueve años de edad en la próxima revisión.

Una oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que había dejado pasar al resto de los migrantes ese día, le dijo a la hondureña que tenía “derecho a conseguir un abogado para apelar su caso”

El pastor Albert Rivera, quien dirige el refugio de Tijuana donde la señora y si hijo han vivido desde julio, platicó que, en solo unas horas, tuvo que tomar una serie de medidas de emergencia para prevenir más complicaciones.

Primero mediante una amistad en el condado de San Diego, el religioso pudo contactar una oficina de abogados voluntarios donde un representante aceptó ayudar a la hondureña.

Luego, de prisa y antes de que cerraran, la mujer y el pastor fueron a la oficina en Tijuana de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que intercedieran a nombre de la madre hondureña ante autoridades migratorias, y le permitieran quedarse mientras averigua qué pasó con su caso.

Tania Romero había esperado en Tijuana casi seis meses para pasar a una primera cita ante una corte de migración en San Diego. Finalmente la citaron para el 13 de diciembre, y cuando se presentó, la cambiaron para el 20 de diciembre, que fue cuando el juez se puso de su lado.

“El juez le dijo a la fiscal: ‘deme una razón convincente por la que el gobierno trasladó de Texas a San Diego a la señora Romero y a su hijo sin su consentimiento’, y la fiscal decía que yo falsifiqué documentos y que dije que era estadunidense, y el juez dijo que eso no era cierto”, dijo Tania.

“Fue entonces cuando me dijo, ‘señora, me temo que a usted le violaron sus derechos’, y me citó para el viernes, el 31 de enero”, continuó.

El pastor Rivera dice que es un caso muy lamentable. El abogado apenas comenzaba este lunes a indagar en la corte el caso de la madre hondureña para ver si en efecto requiere de apelación o se trata de alguna confusión distinta.

Pero el caso de Tania Navarro y su hijo está lejos de ser inusual.

“El 50 por ciento de los migrantes en MPP no se presenta a su primera cita ante la corte” de migración, de acuerdo con un informe que presentó esta semana el Comité de Servicios de los Amigos Americanos (AFSC) en San Diego.

MPP es Protocolos de Protección a Migrantes, el programa que ha enviado a la frontera mexicana a unos 60 mil migrantes a esperar respuestas a sus peticiones de asilo en Estados Unidos.

“Hay mucha confusión en las cortes de migración con relación al programa MPP, muchas veces los jueces no saben qué hacer y terminan por consultar a los fiscales, que son quienes quieren deportar a los migrantes, qué es lo que pueden hacer”, dijo a La Opinión el director de AFSC en San Diego, Pedro Ríos.

Explicó que el programa en sí, significa tal frustración “que parece que deliberadamente tratara de generar tal desesperación en los migrantes, que opten por desistir y abandonar su intención de pedir asilo”.

El informe que realizaron su equipo y voluntarios explica que el hecho de que solo uno de cada dos migrantes que solicitan asilo en MPP se presente a la primera cita de corte no es reflejo de la voluntad de los migrantes, sino resultado de la espera en la frontera mexicana.

Los migrantes se ven forzados a esperar “durante meses, a veces un año, sin servicios sociales, sin acceso a abogados, en peligro”, sin trabajo.

Incluso, de los pocos que sí se han presentado formalmente a todas las audiencias, “la aprobación de casos es de menos del 1 por ciento”, dice el informe “Desmantelando el asilo”.

De acuerdo con ese informe, a través de MPP han sido enviados a ciudades de la frontera mexicana 59 mil 241 migrantes. De ellos se sabe que solo 11 han conseguido asilo.