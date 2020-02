Arruina la boda de su amiga por una frase clave en su discurso

Las novias pueden estar muy susceptibles y sensibles el día de la boda, por lo que pueden enojarse con facilidad

Las damas de honor juegan un papel muy importante en las bodas, ayudan a la novia con la organización y calman los nervios de última hora cuando finalmente llega el gran día.

La mayoría de las novias están siempre agradecidas por el apoyo, los consejos y la ayuda recibida, pero ese no fue el caso de una novia que afirma que su mejor amiga arruinó su celebración.

La novia protagonista de esta historia había pedido a sus tres mejores amigas que fueran sus damas de honor dos años antes de su boda, y fueron de gran ayuda en lo que respecta a los arreglos y organización del evento.

Sin embargo, una de las damas de honor, según la novia, hizo todo muy, muy difícil en la mañana de la boda al hacer un anuncio especial que no debería haber hecho.

Si bien es casi una tradición comenzar el día señalado brindando con copas de champán, aunque sea bien temprano, la novia notó que algo pasaba cuando la dama de honor en cuestión, llamada Laura, rechazó el alcohol. Ella nunca decía que no a una copa de champán.

Cuando el grupo la interrogó, ella soltó un emotivo discurso en el que destacó una frase que se convirtió en una gran noticia: estaba embarazada.

“Por supuesto que estaba feliz por ella, pero obviamente todo pasó a ser sobre ella. Laura se había convertido en la protagonista. Todo era sobre su embarazo y no sobre mi boda, que había estado planeando durante dos años”, cuenta la dolida novia a The Mirror.

A pesar de no ser el mejor comienzo del día, la novia decidió dejar a un lado el anuncio del futuro bebé y centrarse en su ceremonia

Pero a pesar de que quería que todo saliera bien, su amiga Laura tenía otros planes que seguir al detalle todo lo que ya estaba planeado.

Durante la sesión de fotos acordada con el fotógrafo, en la que la novia y sus tres damas de honor debían posar juntas, agachadas, sosteniendo sus ramos de flores delante de ellas, Laura se puso de pie porque estaba incómoda.

Las fotos terminaron pareciendo un tanto extrañas.

Cuando llegó el momento de los discursos, esperaba que Laura dijera unas lindas palabras de felicitación, pero decidió compartir sus propias felices noticias con los demás.

Aunque no pronunció todo el discurso sobre sí misma, sí soltó una frase que puso sobre ella todo el foco de atención:

“¡Estoy tan emocionada de anunciar que, como la mejor amiga de la novia, me gustaría que ella fuera la madrina de mi bebé, que nacerá este 2020!“, dijo frente a todos los invitados.

En cualquier otra situación, compartir un anuncio tan emocionante no habría sido un problema, pero no era el momento, obviamente.

“Me sentí muy molesta el día de mi boda y desde entonces no he hablado mucho con Laura. Me envió un mensaje de texto diciendo que estaba actuando como una niñata malcriada y que el mundo no gira a mi alrededor.”, explicó la novia al mencionado medio.

La mujer publicó en Reddit toda su historia, preguntando a otros usuarios si estaba siendo una mala amiga al distanciarse después de lo sucedido.

A sus publicación muchas personas comentaron que tenía todo el derecho a estar enfadada, dándole el apoyo que necesitaba y que a lo mejor le faltó ese día.

Aunque visto de otro modo, si era su mejor amiga y ella iba a ser la madrina del bebé, ¿no eran todo buenas noticias que se podían celebrar a la vez?