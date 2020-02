Fotos de Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, en un hotel-casino que generan polémica

La que fuera estrella de "Rica Famosa Latina" salió de paseo

Mayeli Alonso, ex esposa de Lupillo Rivera, se ha dedicado a sus negocios tras su divorcio del popular cantante. La empresaria tiene una línea de cosméticos a los que les va muy bien en ventas gracias a sus fieles seguidores en redes sociales.

Aparecieron unas fotos en Instagram en la cuenta de Nelssie Carrillo en donde se ve a Alonso en un casino en Temecula haciendo unas compras con un hombre que no es su pareja actual. La reportera aclara que Alonso y su acompañante no iban solos ya que había también una mujer entre los que aparecen en las imágenes.

Las imágenes causaron polémica y los seguidores de Carrillo se lanzaron en su contra por querer amarrar navajas.

“Pero si no se les ve haciendo nada malo, no entiendo el porque publicar algo así. Espero que no sea con intención de dañarla a ella”, escribió uno de los seguidores de Instagram.

Otras personas dicen que el acompañante podría ser el guardaespaldas mientras que otro comentario indica que solo era una reunión de negocios.

“No le veo nada de malo que haya ido acompañada, están en un lugar público a la vista de todos, no en un cuarto a solas o en la cama”, escribió otro de los seguidores.