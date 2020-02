Marco Antonio Regil recibió un milagro

Su perrita se recuperó en el momento menos esperado

Hace algunas semanas Marco Antonio Regil anunció que a su perrito Bernie lo tenían que operar porque tenía lastimada una de sus patas traseras y luego de dejarlo en la clínica veterinaria para la cirugía la tarde de ayer, recibió la noticia de que no había nada que corregir, pues el defecto había desaparecido misteriosamente.

Mediante sus Instagram Stories, el conductor aseguró que la llamada del veterinario lo tomó por sorpresa, pero está muy contento de saber que su fiel compañero no tendrá que ser intervenido quirúrgicamente y podrá seguir jugando con él y paseándolo todo el tiempo como acostumbraba antes de que se enfermara.

“El doctor que iba a operar a Bernie me habló antes de su operación y me dijo que en los rayos x que le tomaron ya no se veía la lesión, que no se explicaba qué era lo que estaba pasando. Me dio dos opciones, abrirlo y ver qué se encontraba o dejarlo así y esperar a ver cómo seguía y pues obviamente no lo operamos”, dijo Marco Antonio.

Asimismo, el presentador aseguró que su mascota seguirá tomando los medicamentos para la condición cardiaca que tiene, pero que dejará el tratamiento para el dolor que le habían mandado para su pata originalmente y lo vigilará un par de semanas con el propósito de asegurarse de que no le vaya a regresar la lesión.